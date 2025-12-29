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Πιέσεις στις ευρωαγορές: Υποχωρούν οι αμυντικές μετοχές, παρασύροντας τους ευρωπαϊκούς δείκτες
Χρηματιστήρια
11:18 - 29 Δεκ 2025

Πιέσεις στις ευρωαγορές: Υποχωρούν οι αμυντικές μετοχές, παρασύροντας τους ευρωπαϊκούς δείκτες

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν την τελευταία εβδομάδα συναλλαγών του έτους με αρνητικό πρόσημο μιας και οι αμυντικές μετοχές υποχωρούν εν μέσω συνομιλιών για ειρήνη στην Ουκρανία με την Leonardo να χάνει 4% και την Rheinmetall να υποχωρεί 2% παρασύροντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προς τα κάτω.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά 0,07% λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, ενώ στην συνέχεια άρχισε να χάνει έδαφος και αυτή την ώρα σημειώνει μικρές απώλειες της τάξης του 0,12% στις 588,04 μονάδες. Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

Γερμανικός DAX: -0,20% στις 24.274,78 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -0,07% στις 9.864,50 μονάδες

Γαλλικός CAC 40: -0,08% στις 8.096,33 μονάδες

Ιταλικός MIB: -0,33% στις 44.457,50 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ : +0,03% στις 17.179,70 μονάδες

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές υποχωρούσαν στις πρωινές συναλλαγές μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι μετοχές της Leonardo σημείωσαν πτώση 3,9%, ενώ οι Kongsberg, Hensoldt, Rheinmetall και Saab υποχώρησαν από 2% έως 3% αντίστοιχα. Ο δείκτης Stoxx Europe αεροδιαστημικής και άμυνας κινήθηκε 1,3% χαμηλότερα.

Η γαλλική βιοτεχνολογική Abivax ενισχυόταν κατά 3,1% λίγο μετά το άνοιγμα, μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων στον ευρωπαϊκό δείκτη blue-chip. Η εταιρεία κλινικού σταδίου έχει βρεθεί στο επίκεντρο φημών εξαγοράς και αισιοδοξίας για τις προοπτικές του βασικού της φαρμάκου, μιας θεραπείας για την ελκώδη κολίτιδα.

Οι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να είναι χαμηλότεροι αυτή την εβδομάδα, λόγω των συνεχιζόμενων χριστουγεννιάτικων αργιών και με τις περιφερειακές αγορές να κλείνουν την Πέμπτη για την Πρωτοχρονιά.

Η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία πριν από το τέλος του έτους εξασθενεί, αφού ο Τραμπ και ο Ζελένσκι δήλωσαν την Κυριακή ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ότι απομένουν «ένα ή δύο πολύ αγκάθια ζητήματα».

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν καθώς οι επενδυτές στάθμιζαν τις προοπτικές μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 1% στα 57,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent κέρδισε 1% στα 61,27 δολάρια. Και οι δύο δείκτες είχαν υποχωρήσει περίπου 2% την Παρασκευή.

Ο Τραμπ είχε θέσει ως στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα, ωστόσο η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν πολύ μακριά όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία και τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιδιώκει η Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες στη Φλόριντα την Κυριακή, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησαν περίπου στο «90%» ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων και ότι οι ηγέτες κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας. Ο Τραμπ ήταν ελαφρώς λιγότερο αισιόδοξος, λέγοντας ότι η συμφωνία είναι «κοντά στο 95%» ολοκληρωμένη.

Στο μεταξύ, το ασήμι ξεπέρασε τα 80 δολάρια την ουγγιά νωρίς τη Δευτέρα για πρώτη φορά, πριν περιορίσει μέρος των κερδών του. Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματευόταν τελευταία στα 75,60 δολάρια την ουγγιά. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,2% στα 4.499 δολάρια την ουγγιά.

Δεν υπάρχουν σημαντικά ευρωπαϊκά εταιρικά αποτελέσματα ή οικονομικά στοιχεία που να ανακοινώνονται τη Δευτέρα.

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