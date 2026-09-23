Αντιστροφή κλίματος και υποχώρηση στις ευρωαγορές εν μέσω της νέας ανόδου στο πετρέλαιο

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν χαμηλότερα την Τετάρτη (23/9), καθώς οι τιμές του πετρελαίου «επέστρεψαν» πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οδηγώντας εκ νέου υψηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, την ώρα που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δε φαίνεται να εμφανίζει ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με απώλειες 0,37% στις 640,39 μονάδες, αντιστρέφοντας τα κέρδη που κατέγραφε νωρίτερα στη συνεδρίαση, με τις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται επίσης πτωτικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,59% στις 25,426.79 μονάδες, ενώ πτωτικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC καταγράφοντας μείωση 0,39% στις 8,123.41 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE έκλεισε οριακά πάνω από το μηδέν στις 10,710.25 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχώρησε 0,62% στις 19,632.20 μονάδες, ενώ πτώση κατέγραψε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,21% στις 51,987.49 μονάδες.

Οι αγορές αξιολόγησαν τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα παραδοθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το ίδιο βήμα για να απειλήσει ότι θα «εξοντώσει» το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, διαμορφώθηκε τελευταία στο 3,550%, ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε στο 5,085%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

«Υπήρχε σαφώς κάποια ελπίδα ότι θα υπάρξει διάλογος που θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος της σύγκρουσης, όμως δε φαίνεται να σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος», δήλωσε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής αναλυτής αγορών στην Interactive Brokers.

«Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα, επομένως ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν σήμερα κάποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών», πρόσθεσε.

Υποχώρηση σε τραπεζικές μετοχές και εταιρείες κατασκευών

Οι περισσότεροι κλάδοι του STOXX 600 κινήθηκαν πτωτικά, με εξαίρεση τις μετοχές ενέργειας, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,3%.

Πιο αναλυτικά, οι βαριές τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν 0,4%, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες κατασκευών και υλικών κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες, κατά 1,7% και 1,3% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι οι σημερινές κινήσεις έρχονται μετά το ισχυρό ράλι των διεθνών αγορών στις αρχές της εβδομάδας. Ο STOXX 600 παραμένει ενισχυμένος κατά 0,8% σε εβδομαδιαία βάση, έχοντας προηγουμένως καταγράψει απώλειες για τρεις διαδοχικές εβδομάδες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της φέτος.

Παράλληλα, έρευνα S&P Global PMI έδειξε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε τον τρέχοντα μήνα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για επιβράδυνση.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι οι επενδυτές αναμένουν επίσης τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, η οποία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής για ενδείξεις σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.