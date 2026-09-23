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Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με το βλέμμα στον PMI – Κάτω από τα $100 το Brent
Χρηματιστήρια
11:05 - 23 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με το βλέμμα στον PMI – Κάτω από τα $100 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα της Τετάρτης 23/9, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στα νέα στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, ενώ η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει στήριξη στο κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,29% στις 644,64 μονάδες.

Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες, στη Φρανκφούρτη, ο DAX καταγράφει άνοδο 0,03% στις 25.613,87 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται 0,45% υψηλότερα στις 8.191,80 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,43% στις 10.754,15 μονάδες.

Στις αγορές της περιφέρειας, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,67% στις 52.443,50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει οριακή άνοδο κατά 0,07% στις 19.806,08 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας και τραπεζών ηγήθηκαν της ανόδου στην περιοχή, ενώ οι μετοχές των εταιρειών κοινής ωφέλειας, οι οποίες συχνά ενισχύονται σε περιόδους αποστροφής προς τον κίνδυνο, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες στις αρχές της συνεδρίασης.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για την οικονομία

Οι επενδυτές αναμένουν τις προκαταρκτικές μετρήσεις του δείκτη οικονομικής δραστηριότητας (PMI) της S&P Global για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη.

Τα στοιχεία αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δυναμική της οικονομίας της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις των διεθνών γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων.

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Στο μέτωπο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, με το Brent να παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η υποχώρηση των τιμών συνδέεται με τις εκτιμήσεις των επενδυτών ότι οι διαθέσιμες ποσότητες πετρελαίου από την περιοχή του Κόλπου ενδέχεται να αυξηθούν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επανεκκίνηση των εργασιών της Σαουδικής Αραβίας στον αγωγό Ανατολής – Δύσης, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση με drones.

Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας παραμένουν βασικός παράγοντας για το επενδυτικό κλίμα, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τόσο την πορεία των τιμών του πετρελαίου όσο και τις επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.

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