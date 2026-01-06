Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ενδεικτικά, η μετοχή της Kawasaki Heavy Industries σημειώνει άνοδο 3,53%, ενώ η IHI ενισχύθηκε κατά 3,23%. Στη Νότια Κορέα, οι μετοχές της Korea Aerospace αυξήθηκαν έως και 11%, ενώ η Poongsan σημείωσε αύξηση άνω του 6%.
Στο ευρύτερο κλίμα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei κατέγραψε άνοδο 0,69%, ενώ ο Topix βρέθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά με κέρδη 1,3%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρουσίασε πτώση 0,43%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κέρδισε 1,6%, με τον τομέα του real estate να ηγείται των κερδών. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κατέγραψε αύξηση 0,47%, ενώ στην Αυστραλία ο ASX/S&P 200 υποχώρησε κατά 0,42%.