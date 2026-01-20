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Αναταράξεις στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού λόγω των απειλών Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία
Χρηματιστήρια
09:34 - 20 Ιαν 2026

Αναταράξεις στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού λόγω των απειλών Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ως επί το πλείστον πτωτικά την Τρίτη (20/1), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις ανανεωμένες απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών που συνδέονται με τη Γροιλανδία, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ευρωπαϊκά κράτη συζητούν την επιβολή αντίμετρων με δασμούς καθώς και ευρύτερα τιμωρητικά οικονομικά μέτρα, ως απάντηση στις νέες απειλές για δασμούς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις μεταξύ τους σχέσεις γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι εξαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες θα επιβαρυνθούν με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% έως την 1η Ιουνίου, εάν οι συνομιλίες δεν εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,40% στις 26,466.50 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας παρέμεινε αμετάβλητος, μετά την αυστηροποίηση της ρυθμιστικής εποπτείας που ακολούθησε την έντονη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι οι αρχές προχώρησαν σε περιορισμό της μόχλευσης, αφού ο ημερήσιος τζίρος στις εγχώριες αγορές έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εξέλιξη που οφείλεται εν μέρει στην άνοδο των υπολοίπων συναλλαγών με περιθώριο (margin trading) σε επίπεδα ρεκόρ.

Παρά τη σύσφιξη, ο Raymond Cheng της Standard Chartered δήλωσε ότι η τράπεζα παραμένει θετική για τις κινεζικές μετοχές τύπου A, επικαλούμενος τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την αναμενόμενη δημοσιονομική στήριξη κατά τις επικείμενες πολιτικές συνεδριάσεις της Κίνας τον Μάρτιο του 2026.

«Θεωρούμε ότι η ισχύς των κινεζικών μετοχών είναι βιώσιμη, δεδομένης της πολιτικής τόνωσης που θα μπορούσε να προσθέσει περαιτέρω ανοδικό δυναμικό στην εκτιμώμενη αύξηση κερδών μεσαίων δεκαπενταψήφιων ποσοστών για τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής επενδύσεων της τράπεζας για τη Μεγάλη Κίνα.

Στην Ιαπωνία τώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις ιαπωνικές αγορές, αφού η πρωθυπουργός Sanae Takaichi δήλωσε τη Δευτέρα (20/1) ότι σκοπεύει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,03% στις 53,029.00 μονάδες%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,69%. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 0,39% στις 4,885.75 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Οι αποδόσεις του 40ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκαν στο 4% για πρώτη φορά.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιαπωνίας διαθέτει πλειοψηφία μίας έδρας στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον σχηματισμό του τον Οκτώβριο, όταν η Takaichi ανέλαβε την πρωθυπουργία μετά την παραίτηση του προκατόχου της. Αν και οι πρόωρες εκλογές αυξάνουν τη βραχυπρόθεσμη πολιτική αβεβαιότητα, θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια πολιτικής εφόσον προκύψει κυβέρνηση με ισχυρότερη εντολή, σύμφωνα με σημείωμα του ομίλου Fitch.

Η Fitch αναμένει ότι το δημόσιο χρέος θα παραμείνει αυξημένο μεσοπρόθεσμα, αλλά θα μειώνεται σταδιακά, καθώς η ισχυρότερη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ θα αντισταθμίζει τα διευρυμένα δημοσιονομικά ελλείμματα και το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Το ενοποιημένο γενικό κρατικό χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σε επίπεδα γύρω στο 190% του ΑΕΠ έως το δημοσιονομικό έτος 2029, από περίπου 199,5% το δημοσιονομικό έτος 2025 και από κορύφωση 222% το δημοσιονομικό έτος 2020.

Τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,66% στις 8,815,90 μονάδες.

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