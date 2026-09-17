Μικτά πρόσημα στην Ασία μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Με μικτές τάσεις ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Πέμπτη (17/9), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,53% στις 64,261.00 μονάδες. Στον αντίποδα, στη Νότια Κορέα, ο Kospi έκλεισε οριακά κάτω από το μηδέν στις 6,715.41 σημειώνοντας μικρή πτώση 0,04%.

Στην Ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite αποδυναμώθηκε κατά 0,41% στις 3,875.60 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατά 0,65% στις 24,528.00 μονάδες.

Αντίθετα, στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κέρδισε 0,41% στις 8,732.40 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο ινδικός δείκτης Nifty ενισχυμένος κατά 0,60% στις 23,356.90 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, αφού η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει την αγορά, διαβεβαιώνοντας ότι ο κρίσιμος αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές, θα επαναλειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές, με το Ιράν να δηλώνει την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να πολεμά «μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Islamic Republic News Agency (IRNA).