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Η Ευρώπη σε αναβρασμό μετά τις απειλές Τραμπ: Δασμοί, Γροιλανδία και αντίμετρα
Ειδήσεις
16:29 - 19 Ιαν 2026

Η Ευρώπη σε αναβρασμό μετά τις απειλές Τραμπ: Δασμοί, Γροιλανδία και αντίμετρα

Reporter.gr Newsroom
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Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συγκεντρώνονται το απόγευμα της Δευτέρας (19/1) στις Βρυξέλλες, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς σε ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με αφορμή τη Γροιλανδία.

Η νέα αυτή επίθεση στη διατλαντική συμμαχία έχει προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη και θέτει υπό αμφισβήτηση μια πολιτική που ουσιαστικά ισοδυναμούσε με κατευνασμό απέναντι στον Τραμπ, από την επιστροφή του στην εξουσία πριν από έναν χρόνο, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Σε ένδειξη ότι το κλίμα σκληραίνει, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η απειλή του Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε συμμάχους του ΝΑΤΟ, επειδή αντιτίθενται στην προσπάθειά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, συνιστά «κόκκινη γραμμή» για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τόνισε, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), ενός ισχυρού εργαλείου εμπορικών αντιποίνων που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Η Γαλλία έχει εδώ και καιρό υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει το ACI, πρωτοστατώντας στις εκκλήσεις για πιο σκληρή στάση απέναντι στην Ουάσινγκτον κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις του περασμένου καλοκαιριού.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι το όριο έχει πλέον ξεπεραστεί», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ, πλάι στον Γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκίρ, νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο, πριν αναχωρήσουν για τη συνάντηση των Βρυξελλών.

Η ενεργοποίηση του ACI απαιτεί ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών, ωστόσο η στήριξη ισχυρών χωρών όπως η Γερμανία και η Γαλλία θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική.

Παρόλα αυτά, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος στις δηλώσεις του το απόγευμα, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να βρεθεί λύση που θα αποτρέψει την επιβολή πρόσθετων δασμών.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ, που συνεδρίασαν εκτάκτως χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες, συζήτησαν επίσης την επανενεργοποίηση σχεδίου επιβολής ανταποδοτικών δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ (108 δισ. δολάρια) σε αμερικανικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αεροσκάφη της Boeing, αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής και μπέρμπον.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν τις επιλογές τους σε έκτακτη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη, ενώ η Γαλλία επιδιώκει τη σύγκληση συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G7 ήδη από την Τετάρτη. Παράλληλα, ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν με τον Τραμπ στο Νταβός, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να φτάσει στο ελβετικό θέρετρο την Τετάρτη.

Οι νέες απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία ήρθαν στο φως, καθώς συνέδεσε τη στάση του απέναντι στο νησί με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. «Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το ότι σταμάτησα οκτώ πολέμους και ακόμη περισσότερους, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ σε επιστολή προς τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στέρε.

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές μετοχές και τα αμερικανικά futures υποχώρησαν το πρωί, στον απόηχο των τελευταίων απειλών για δασμούς. Ο δείκτης Stoxx 600 οδεύει προς τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του των τελευταίων δύο μηνών, με τις μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν έντονες απώλειες.

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