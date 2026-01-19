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Τραμπ για Γροιλανδία: Επιβεβαιώνει δασμούς στην Ευρώπη - «Ανοιχτή» η στρατιωτική παρέμβαση
Ειδήσεις
18:32 - 19 Ιαν 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: Επιβεβαιώνει δασμούς στην Ευρώπη - «Ανοιχτή» η στρατιωτική παρέμβαση

Reporter.gr Newsroom
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Να αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί ρητά, επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε αν θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική ισχύ για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Ο  πρόεδρος των ΗΠΑ αρκέστηκε σε ένα λακωνικό «κανένα σχόλιο», αποφεύγοντας να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει ένα τέτοιο σενάριο.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εντείνει τις πιέσεις προς την Ευρώπη, επιδιώκοντας να επιβάλει πολιτικό και οικονομικό κόστος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την «αγορά» του στρατηγικής σημασίας νησιού. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Τραμπ απειλεί με την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον δεν υπάρξει θετική εξέλιξη στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Η σκληρή αυτή γραμμή συνδέθηκε μάλιστα από τον ίδιο με την προσωπική του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025. Σε επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ο Τραμπ έγραψε πως, «δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι θεωρεί την προσφορά του στη διεθνή ειρήνη υποτιμημένη, υποστηρίζοντας πως μέσω των παρεμβάσεών του έχει συμβάλει στο τέλος οκτώ πολέμων και στη διάσωση χιλιάδων ζωών. «Δεν με ενδιαφέρει το Νόμπελ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ουσιαστική ανταμοιβή είναι τα αποτελέσματα των ενεργειών του.

Οι τοποθετήσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να καταδικάζουν τις απειλές για δασμούς και τις πιέσεις προς συμμάχους, κάνοντας λόγο για σοβαρή υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων και της συλλογικής ασφάλειας.

Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ επέκρινε ευθέως τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιστέκονται στις επιδιώξεις του για τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπε, η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε άλλα, κατά τη γνώμη του, πιο κρίσιμα ζητήματα.

«Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε πού την έχει οδηγήσει όλο αυτό», δήλωσε. «Σε αυτό πρέπει να δώσει βάρος η Ευρώπη, όχι στη Γροιλανδία».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην επιβολή δασμών σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ απάντησε κατηγορηματικά: «Ναι, 100%», επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομική πίεση αποτελεί βασικό εργαλείο της στρατηγικής του.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 19:49
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