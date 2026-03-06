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Πτωτικό κλείσιμο στις ευρωαγορές – Εβδομαδιαίες απώλειες 4,6% για τον Stoxx 600
Χρηματιστήρια
19:15 - 06 Μαρ 2026

Πτωτικό κλείσιμο στις ευρωαγορές – Εβδομαδιαίες απώλειες 4,6% για τον Stoxx 600

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν με έντονες απώλειες την Παρασκευή (6/3), ανατρέποντας το θετικό ξεκίνημα της συνεδρίασης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν στο ράλι τους εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.  

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 τερμάτισε τη συνεδρίαση με απώλειες 1,10%, κλείνοντας στις 598,15 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι περισσότερες βασικές αγορές και σχεδόν όλοι οι κλάδοι βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος.

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών:

  • CAC 40: 7.993,49 μονάδες, -0,65%
  • FTSE MIB: 44.152,26 μονάδες, -1,02%
  • FTSE 100: 10.284,75 μονάδες, -1,24%
  • DAX: 23.547,51 μονάδες, -1,13%
  • IBEX 35: 17.074,40 μονάδες, -0,99%

Οι κεφαλαιαγορές κλείνουν μια εβδομάδα με έντονη μεταβλητότητα, καθώς η εκτίναξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν προκάλεσε γενικευμένη πτώση των περιουσιακών στοιχείων. Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα και την Πέμπτη (5/3), με την αβεβαιότητα γύρω από τη Μέση Ανατολή να υπερβαίνει οποιαδήποτε προσωρινή αισιοδοξία που είχε εμφανιστεί την Τετάρτη (4/3).

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 4,6% – τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όταν οι αγορές ανησυχούσαν για έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate να ανεβαίνει πάνω από τα 88 δολάρια.

Αυτό συνέβη μετά την απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν 30ήμερη εξαίρεση στην Ινδία – τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως – για να συνεχίσει τις αγορές ρωσικού αργού. Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως επιβάλει δασμούς 25% στην Ινδία για αγορές ρωσικού πετρελαίου, οι οποίοι αναιρέθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Κρίσιμη ήταν και η δήλωση Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν χωρίς «άνευ όρων παράδοση» της χώρας.

Στις ευρωπαϊκές μετοχές, η Sectra ενισχύθηκε 10,5%, ξεχωρίζοντας στον Stoxx 600, μετά την ανακοίνωση αύξησης καθαρών πωλήσεων 8% εννέα μηνών μεταξύ Μαΐου 2025 και Ιανουαρίου 2026, φτάνοντας τα 272 εκατ. δολάρια, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν άνοδο 21% στα 54 εκατ. δολάρια.

Η γερμανική εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού Renk κατέγραψε άνοδο 2,5% στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, μερικώς αναπληρώνοντας τις απώλειες της προηγούμενης μέρας, ενώ η ITV πρόσθεσε 5% μετά από πληροφορίες ότι ο βρετανικός τηλεοπτικός όμιλος βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Sky για πιθανή πώληση του τηλεοπτικού του τμήματος.

Στην Ασία, οι μετοχές ενισχύθηκαν σήμερα, ενώ στις ΗΠΑ η Wall Street άνοιξε στα «κόκκινα», διευρύνοντας τις εβδομαδιαίες της απώλειες.

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