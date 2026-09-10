Η αλλαγή εργασίας ξανακερδίζει έδαφος στις ΗΠΑ – Πρωταγωνιστεί η Gen Z

Η μετακίνηση από μία θέση εργασίας σε άλλη φαίνεται να αποκτά και πάλι μεγαλύτερη αξία για τους εργαζομένους στις ΗΠΑ, με τη Gen Z να ξεχωρίζει για την έντονη κινητικότητά της στην αγορά εργασίας. Στοιχεία που προκύπτουν από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της Bank of America δείχνουν ότι το μισθολογικό όφελος από την αλλαγή εργοδότη έφτασε τον Ιούλιο στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τριών και πλέον ετών.

Η εξέλιξη δείχνει ότι, παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις προσλήψεις, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι πρόθυμες να προσφέρουν υψηλότερες αποδοχές σε εργαζομένους με δεξιότητες που βρίσκονται σε ζήτηση.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη άνοδος των αποδοχών καταγράφεται μεταξύ όσων αμείβονται σε εβδομαδιαία βάση, κατηγορία στην οποία εντάσσεται σημαντικό ποσοστό ωρομίσθιων εργαζομένων.

Το μισθολογικό όφελος από την αλλαγή δουλειάς στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023

Η αμερικανική αγορά εργασίας παρουσίασε μεγαλύτερη δυναμική τον Αύγουστο, ενώ τα δεδομένα της Bank of America δείχνουν ότι η κινητικότητα των εργαζομένων αρχίζει να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.

Τον Ιούλιο, η αύξηση στις αποδοχές που συνδέεται με τη μετακίνηση σε νέο εργοδότη διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023, ξεπερνώντας το επίπεδο που είχε καταγραφεί τα τελευταία περισσότερα από τρία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο ετήσιος μέσος όρος του λεγόμενου μισθολογικού «premium» από την αλλαγή εργασίας άρχισε να κινείται ανοδικά, μετά από μια περίοδο συνεχόμενων ετήσιων υποχωρήσεων.

Παρά τη βελτίωση, πάντως, παραμένει κάτω από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την πανδημία. Αυτό καταδεικνύει ότι η σημερινή αγορά εργασίας απέχει τόσο από το περιβάλλον της «Μεγάλης Παραίτησης» του 2022 όσο και από την εξαιρετικά «σφιχτή» αγορά που είχε διαμορφωθεί προς το τέλος της δεκαετίας του 2010.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στους εβδομαδιαία αμειβόμενους

Το οικονομικό όφελος από την αλλαγή εργοδότη εμφανίζεται εντονότερο στους εργαζομένους που πληρώνονται κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, μέρος της συγκεκριμένης αύξησης μπορεί να οφείλεται και στην αύξηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

Δεδομένα του Bureau of Labor Statistics δείχνουν ότι η εβδομαδιαία μισθοδοσία είναι πιο συνηθισμένη σε κλάδους όπου απασχολούνται πολλοί ωρομίσθιοι και όπου τα ωράρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι κατασκευές, η αναψυχή και η φιλοξενία, οι μεταφορές και η αποθήκευση, αλλά και τμήματα του λιανεμπορίου. Πρόκειται, σε αρκετές περιπτώσεις, για θέσεις που βρίσκονται χαμηλότερα στην κλίμακα των αμοιβών.

Στον αντίποδα, οι επαγγελματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπου απασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό μισθωτοί εργαζόμενοι, χρησιμοποιούν συχνότερα συστήματα πληρωμής ανά δύο εβδομάδες ή δύο φορές τον μήνα.

Η Gen Z στην κορυφή της εργασιακής κινητικότητας

Οι εργαζόμενοι της Gen Z εξακολουθούν να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις αποδοχές τους όταν προχωρούν σε αλλαγή εργασίας.

Ένας από τους βασικούς λόγους σχετίζεται με τη θέση τους στη μισθολογική κατανομή. Οι νεότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται συνήθως στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας και ξεκινούν από χαμηλότερες αποδοχές. Ως αποτέλεσμα, μια μετακίνηση σε νέα θέση μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εισοδήματος σε σχέση με έναν εργαζόμενο μεγαλύτερης ηλικίας και εμπειρίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, όμως, και η ίδια η συχνότητα με την οποία η Gen Z αλλάζει εργασία.

Από τον Φεβρουάριο, ο ρυθμός αλλαγής θέσεων εργασίας μεταξύ των εργαζομένων της συγκεκριμένης γενιάς αυξάνεται σε ετήσια βάση και πλέον έχει ξεπεράσει εκείνον όλων των άλλων γενεών, για πρώτη φορά από το 2021.

Η τάση αυτή μπορεί να σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες για τους νεότερους εργαζομένους που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιλεκτικές στις προσλήψεις.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια διαφορετική πιθανή ερμηνεία: οι επιχειρήσεις ενδέχεται να προτιμούν εργαζομένους εισαγωγικού επιπέδου, οι οποίοι έχουν χαμηλότερο μισθολογικό κόστος, αντί να προχωρούν στην αντικατάσταση πιο έμπειρου προσωπικού.

Περιορίζεται η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών

Οι γυναίκες συνεχίζουν να πετυχαίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις αποδοχών σε σύγκριση με τους άνδρες όταν αλλάζουν εργασία. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων έχει μειωθεί και πλέον βρίσκεται περίπου στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2018.

Η Bank of America εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν επιδεινωθεί. Αντίθετα, αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μισθολογικές αυξήσεις που εξασφαλίζουν οι άνδρες όταν μετακινούνται σε νέα θέση έχουν επιταχυνθεί περισσότερο το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η εικόνα ως προς τη συχνότητα αλλαγής εργασίας έχει επίσης μεταβληθεί. Ενώ παλαιότερα οι γυναίκες παρουσίαζαν υψηλότερη κινητικότητα, από το 2024 ο αντίστοιχος ρυθμός των ανδρών έχει περάσει οριακά σε υψηλότερο επίπεδο.

Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να έχει ευρύτερες συνέπειες και για τη μισθολογική ισότητα. Οι γυναίκες ξεκινούν συχνά από χαμηλότερη μισθολογική βάση και η μετακίνηση σε νέο εργοδότη αποτελεί έναν από τους ταχύτερους τρόπους για την αύξηση των αποδοχών.

Μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται μαζική απώλεια θέσεων λόγω AI

Παρά την έντονη συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, η Bank of America Global Research δεν εντοπίζει μέχρι σήμερα στοιχεία που να υποδεικνύουν ευρείας κλίμακας εκτόπιση εργαζομένων εξαιτίας της AI.

Η κινητικότητα των εργαζομένων εξακολουθεί να παρουσιάζει ανθεκτικότητα, ενώ οι κλάδοι στους οποίους η χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι υψηλότερη δεν εμφανίζουν συστηματικά χαμηλότερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό.

Μάλιστα, η αύξηση των αλλαγών εργασίας μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά παραμένει σχετικά «σφιχτή», παρά τη γενικότερη επιβράδυνση που παρατηρείται στις θέσεις μισθωτής απασχόλησης.

Η συμπεριφορά των εργαζομένων που εγκαταλείπουν μια θέση για να μετακινηθούν σε άλλη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας από τους πρώτους δείκτες για πιθανές επιπτώσεις της AI στην αγορά εργασίας.

Εάν οι επιχειρήσεις αρχίσουν να περιορίζουν τις προσλήψεις εξαιτίας της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, οι εργαζόμενοι μπορεί αρχικά να εμφανίσουν μικρότερη διάθεση ή μικρότερη δυνατότητα να αλλάξουν εργασία. Οι συνέπειες αυτές θα μπορούσαν να γίνουν εμφανείς στην κινητικότητα πριν αποτυπωθούν στα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία.

Πληροφορική και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες παρουσιάζουν τις πρώτες ενδείξεις

Η προσοχή στρέφεται ιδιαίτερα σε δύο κλάδους: την πληροφορική και τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την BofA Global Research, πρόκειται για κλάδους με υψηλή χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι παράλληλα εμφάνισαν μείωση της ζήτησης για εργαζομένους κατά το πεντάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.

Παρά τα σημάδια αυτά, η συνολική εικόνα δεν αποδεικνύει ακόμη μια ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην αυξημένη χρήση της AI και στη μείωση της απασχόλησης.

Σε αρκετούς τομείς, οι επιχειρήσεις φαίνεται πως βρίσκονται ακόμη σε φάση δοκιμής των νέων τεχνολογιών ή αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αντί να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους.

Γυναίκες και νέοι εργαζόμενοι ενδέχεται να είναι περισσότερο εκτεθειμένοι

Σε περίπτωση που η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να έχει σημαντικότερη επίδραση στην απασχόληση, οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι θεωρούνται μεταξύ των ομάδων που μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο.

Στοιχεία του International Labour Organization που επικαλείται η ανάλυση δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη έκθεση στην AI. Αυτό συνδέεται κυρίως με την αυξημένη παρουσία τους σε διοικητικές θέσεις, όπου πολλές εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται στη χρήση γλώσσας, άρα μπορούν ευκολότερα να αυτοματοποιηθούν ή να υποστηριχθούν από εργαλεία generative AI.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, απασχολούνται συχνότερα σε θέσεις που περιλαμβάνουν καθήκοντα με δυνατότητα αυτοματοποίησης, αλλά και σε επαγγέλματα όπου η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται ταχύτερα.

Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις του Bureau of Labor Statistics δείχνουν ότι ορισμένα επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην AI, στα οποία παράλληλα υπάρχει σημαντική παρουσία νέων αποφοίτων, αναμένεται να παρουσιάσουν ισχυρή ανάπτυξη κατά την επόμενη δεκαετία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται, επομένως, είναι πιο σύνθετη από ένα απλό σενάριο αντικατάστασης εργαζομένων από την τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι στιγμής, η κινητικότητα στην αγορά εργασίας ενισχύεται, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις μέσω της αλλαγής εργοδότη και η Gen Z αναδεικνύεται στην πλέον κινητική γενιά, καταγράφοντας παράλληλα και τα μεγαλύτερα μισθολογικά οφέλη από τη μετακίνηση σε νέα θέση.