ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Φωτιά» στις αγορές ελέω Μέσης Ανατολής: Άνω των $109 το Brent – Διόρθωση σε μετοχές και crypto
Χρηματιστήρια
16:59 - 18 Μαρ 2026

«Φωτιά» στις αγορές ελέω Μέσης Ανατολής: Άνω των $109 το Brent – Διόρθωση σε μετοχές και crypto

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα «φωτιά» άναψε στο πετρέλαιο η κλιμάκωση στον Κόλπο, μετά την επίθεση του Ισραήλ στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για άμεση απάντηση που ενδέχεται να επεκταθεί σε ενεργειακές υποδομές χωρών της περιοχής, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.  

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, οι IDF έπληξαν από αέρος ενεργειακές εγκαταστάσεις στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν.

«Πριν από λίγο, τμήματα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Ειδική Οικονομική Ενεργειακή Ζώνη Νότιο Παρς (South Pars) χτυπήθηκαν από βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5z1oum5b21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση αυτή συνιστά μία σημαντική κλιμάκωση, αφού επηρεάζει περίπου το ένα πέμπτο της ικανότητας επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πυκνούς καπνούς να υψώνονται στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, μετά τις αναφορές για το ισραηλινό πλήγμα.

{https://x.com/sentdefender/status/1933911849763819717}

Την ισραηλινή επίθεση καταδίκασε το Κατάρ, αναφέροντας: «Η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών συνιστά απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και για τους λαούς της περιοχής» έγραψε στο Χ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, καλώντας όλες τις πλευρές να μην στοχοποιούν «εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5z5jmu0wpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ράλι στο πετρέλαιο

Το πετρέλαιο αντέδρασε αμέσως, με αποτέλεσμα μετά την είδηση σχετικά με την επίθεση, το Brent να εκτοξευθεί πάνω από τα 108 δολάρια.

Λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδος), το αμερικανικό αργό «παίζει» στα 98,21 δολάρια με άνοδο κοντά στο 2,8%, ενώ το Brent «τρέχει» με +5,95%, αγγίζοντας τα 109,56 δολάρια.

Διόρθωση σε μέταλλα, cryptο και παραδοσιακές αγορές

Χρυσός και ασήμι υποχωρούν κατά 2,77% στα 4.869,36 δολάρια και 4,15% στα 76,567 δολάρια αντίστοιχα.

Τα crypto δεν ξεφεύγουν από την εκτεταμένη διόρθωση, με το Bitcoin να πέφτει στα 71.507,53 δολάρια με απώλειες 3,86% και το Ethereum να χάνει 5,88% στα 2.205,60 δολάρια. Το Solana «παίζει» στα 89,37 δολάρια με -5,38% και το XRP στο 1,45 δολάριο με -4,10%, ενώ το Cardano βρίσκεται στο 0,2715 δολάριο με -5,39% και το Dogecoin κινείται στο 0,09461 δολάριο με -5,11%.

Στις διεθνείς αγορές, η εικόνα είναι εξίσου αρνητική, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να χάνει 1,01% στις 596,42 μονάδες.

Όλοι οι βασικοί δείκτες είναι κόκκινοι. Ενδεικτικά: ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,04%, ο γαλλικός CAC κατά 0,32% και ο βρετανικός FTSE χάνει 1,15%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει απώλειες 0,79% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 0,37%.

Στο ΧΑ, ο ΓΔ έκλεισε τελικά με -0,60% στις 2.129 μονάδες.

Στις ΗΠΑ, με το άνοιγμα οι δείκτες βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος, καθώς ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,93%, ο Nasdaq κατά 0,66% και ο S&P 500 χάνει 0,63%.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 17:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή
Ανακοινώσεις

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση - Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι εν μέσω πιέσεων στα «δεξιά» της

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ