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Πτώση στη Wall Street εν μέσω πιέσεων από τον πληθωρισμό και εν αναμονή κρίσιμων αποφάσεων της Fed
Χρηματιστήρια
16:48 - 18 Μαρ 2026

Πτώση στη Wall Street εν μέσω πιέσεων από τον πληθωρισμό και εν αναμονή κρίσιμων αποφάσεων της Fed 

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στη Wall Street υποχωρούν την Τετάρτη (18/3), μετά από μια υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του δείκτη τιμών παραγωγού, ενώ οι επενδυτές αναμένουν εντός της μέρας και την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική πολιτική.     

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης τιμών παραγωγού που παρακολουθεί τη μεταβολή των τιμών χονδρικής αυξήθηκε κατά 0,7% το Φεβρουάριο, σημαντικά πάνω από το 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η έκθεση δείχνει ότι ο πληθωρισμός βρισκόταν ήδη σε εύθραυστη κατάσταση πριν από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για στασιμο πληθωρισμό εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Dow Jones Industrial Average χάνει αυτή την ώρα 351 μονάδες, ή 0,87% κινούμενος στις 46,582.91 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,55% στις 6,677.63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,62% στις 22,340.87 μονάδες.

«Η υψηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση σχετίζεται συγκεκριμένα με τους δασμούς», δήλωσε ο Todd M. Schoenberger, επικεφαλής επενδύσεων της CrossCheck Management LLC, σημειώνοντας ότι τα μέταλλα, οι βιομηχανικές πρώτες ύλες και το κόστος παραγωγής αυξάνονται.

«Πρόκειται για διαρθρωτικό πληθωρισμό, όχι προσωρινό, και πιθανότατα θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική βαθιά μέσα στο τρίτο τρίμηνο», διευκρίνισε.

«Αν προστεθούν και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας που έχουμε δει από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί σε αυτές τις εκθέσεις, η Wall Street προετοιμάζεται για ταχεία άνοδο των τιμών που θα μετακυλιστεί σαφώς στους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου στις ΗΠΑ κινήθηκαν ανοδικά, με το West Texas Intermediate να αυξάνεται πάνω από 2% στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο άνω του 5% στα 109 δολάρια το βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν αναφορές ότι το Ισραήλ έπληξε τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Μπουσέρ. Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Η χώρα είχε ήδη εξαπολύσει νέο κύμα επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές των ΗΑΕ, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων.

Το πετρέλαιο είχε ήδη ενισχυθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Τραμπ στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια από συμμάχους του NATO στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος είχε αφήσει νωρίτερα να εννοηθεί ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί συμμαχία για την προστασία πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν και ορισμένες χώρες εμφανίζονται «λιγότερο ενθουσιώδεις» να συμμετάσχουν.

Τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην απόφαση για τα επιτόκια της Federal Reserve που αναμένεται την Τετάρτη. Οι αγορές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5%–3,75%. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τυχόν ενδείξεις από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, για το κατά πόσο οι τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν τη μελλοντική νομισματική πολιτική.

«Οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται με επιφυλακτικότητα ενόψει της απόφασης της Fed και των αυξημένων τιμών πετρελαίου. Αν και η Fed είναι πιθανό να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, οι επενδυτές θα αναζητήσουν το πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν τη σύγκρουση με το Ιράν σε σχέση με τους κινδύνους πληθωρισμού και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη», δήλωσε ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ameriprise Financial.

Ο ίδιος εκτίμησε επίσης ότι τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν θεμελιώδη στήριξη στις αμερικανικές μετοχές, κάτι που οι επενδυτές ενδέχεται να παρακολουθούν στενά αυτή την εβδομάδα, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που συνδέεται με το Ιράν, καθώς και ανησυχιών για τις ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρα από την επικείμενη απόφαση της Fed, οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Φεβρουάριο. Η εκτίμηση του Dow Jones κάνει λόγο για αύξηση 0,3%.

Σε ό,τι αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα, τα βλέμματα στρέφονται στην Micron Technology, καθώς η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Η μετοχή της έχει σημειώσει ισχυρή άνοδο φέτος, περίπου 62%, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για μνήμες υψηλού εύρους ζώνης.

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