Πετρέλαιο: Ξέφρενο ράλι άνω του 5% μετά το πλήγμα στο Ιράν - Ξεπέρασε τα $109 το Brent

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18/3 πάνω από τα 108 δολάρια, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της είδησης για πλήγμα σε κοινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Ιράν και Κατάρ.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε έντονη ανησυχία στις αγορές, οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών. Μετά την άνοδο άνω του 3% την Τρίτη, τα futures του Brent συνεχίζουν με εκρηκτική άνοδο την Τέτάρτη ενισχυμένα 5,58%, στα 109,19 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ανεβαίνει στα 97,80 δολάρια σημειώνοντας άνοδο 2,38%. Η τροπή αυτή σημειώθηκε αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε με ήπιες διακυμάνσεις λόγω των ισραηλινών πληγμάτων σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι στόχος επιθέσεων αποτέλεσαν και υποδομές που συνδέονται με το υπεράκτιο κοίτασμα South Pars, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά πεδία παγκοσμίως.

Εχθές, στο Ιράκ, πηγές της North Oil Company ανέφεραν ότι οι εξαγωγές μέσω αγωγού επαναλήφθηκαν, μετά τη συμφωνία της Βαγδάτης με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG) για την επανεκκίνηση των ροών. Δύο αξιωματούχοι του πετρελαίου ανέφεραν την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ιράκ επιδιώκει να αντλεί τουλάχιστον 100.000 βαρέλια ημερησίως μέσω του λιμανιού. «Παρά αυτή την εξέλιξη, η ανακούφιση στην προσφορά παραμένει περιορισμένη, καθώς η παραγωγή του Ιράκ βρίσκεται περίπου στο ένα τρίτο των επιπέδων πριν από την κρίση και η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη», σημείωσε η αναλύτρια της MUFG, Soojin Kim.

Η παραγωγή πετρελαίου από τα κύρια νότια πεδία του Ιράκ, όπου παράγεται και εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του αργού, είχε μειωθεί κατά 70% σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στις 8 Μαρτίου, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν είχε κλείσει ουσιαστικά τον ζωτικής σημασίας Δίαυλο του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να φτάσουν τα 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο

Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών κινήσεων που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα αναμένεται να αυξηθούν ρεκόρ στα 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Μάρτιο, μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ουσιαστικά σταμάτησε τις εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το βασίλειο, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, μπορεί να αντλήσει έως 7 εκατ. bpd προς το Yanbu μέσω του αγωγού East‑West, αποφεύγοντας μεγαλύτερες μειώσεις παραγωγής που αναγκάστηκαν να κάνουν γειτονικές χώρες όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ, λόγω περιορισμένων εναλλακτικών διαδρομών εξαγωγής. Από αυτή την δυναμικότητα, περίπου 5 εκατ. bpd θα διατίθενται για εξαγωγές, ενώ το υπόλοιπο θα καλύπτει τις ανάγκες των τοπικών διυλιστηρίων, όπως ανακοίνωσε η κρατική ενεργειακή εταιρεία Aramco στις 10 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα ναυτιλίας της LSEG, περίπου 70 δεξαμενόπλοια αναμένεται να φορτώσουν στο Yanbu αυτόν τον μήνα, εκ των οποίων περίπου 40 είναι ακόμη καθ’ οδόν. Οι περισσότερες φορτώσεις προορίζονται για την Ασία, με την Κίνα να αποτελεί τον μεγαλύτερο προορισμό, περίπου 2,2 εκατ. bpd. Το πρώτο δεξαμενόπλοιο αναχώρησε από το Yanbu προς την Ασία στις 10 Μαρτίου.

Υψηλά «πριμ» καθορίζουν τη συμμετοχή στο δάνειο πετρελαίου από τα αποθέματα των ΗΠΑ

Το σχέδιο των ΗΠΑ για τον έλεγχο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, μέσω ανταλλαγής εκατομμυρίων βαρελιών από το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα, εξαρτάται από το αν οι ενεργειακές εταιρείες θα επιστρέψουν το πετρέλαιο στην εγκατάσταση με υψηλά πρόσθετα τέλη, με τη μορφή επιπλέον βαρελιών, κάτι που, σύμφωνα με ορισμένους traders, μπορεί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή.





Η ανταλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού από τα αποθέματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι τιμές που αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έκλεισαν πάνω από 103 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, καθώς ο Πορθμός του Ορμούζ παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κλειστός για τη διέλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 6,56 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του API, πολύ υψηλότερα από την αύξηση περίπου 380.000 βαρελιών που προέβλεπε δημοσκόπηση του Reuters.

Το Ιράν επιβεβαίωσε την Τρίτη τον θάνατο του επικεφαλής της ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, σε ισραηλινή επίθεση, τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο που στοχοποιήθηκε από την αρχή του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν απέρριψε τις προσφορές αποκλιμάκωσης που μεταφέρθηκαν από μεσολαβητικά κράτη.

Το αμερικανικό στρατόπεδο ανέφερε την Τρίτη ότι στόχευσε σημεία κατά μήκος της ιρανικής ακτογραμμής κοντά στον Δίαυλο του Ορμούζ, καθώς τα ιρανικά αντιπλοϊκά συστήματα αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο θάνατος του Λαριτζανί και οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές ακτές δίπλα στον δίαυλο έφεραν κάποιες ελπίδες ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει νωρίτερα, σύμφωνα με τον Mingyu Gao, επικεφαλής ερευνητή ενέργειας και χημικών στην China Futures.

Παράλληλα, η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία της Λιβύης ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ότι οι ροές από το πεδίο Sharara ανακατευθύνονται σταδιακά μέσω εναλλακτικών αγωγών μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε.

Μικρές απώλειες για φυσικό αέριο - Υποχωρούν τα μέταλλα

Στο ίδιο πλαίσιο, το φυσικό αέριο κινείται με μικρές απώλειες την Τετάρτη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζουν απώλειες κατά 0,929%% και την τιμή της μεγαβατώρας στα 51,080 δολάρια.

Ο χρυσός υποχωρεί καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενισχύουν τις προσδοκίες για σκληρή νομισματική πολιτική από τη Fed. Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώνει πτώση 1,96% στα 4.911,35 δολάρια η ουγγιά. Πτωτικά κινούνται και τα υπόλοιπα μέταλλα με το ασήμι να παρουσιάζει ανάλογη πτώση 1,94% στα 78,358 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι παρουσιάζει απώλειες 1,11% στα 5,7037 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει σταθερά ενισχυμένο κατά 0,09% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1530 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο κατά 0,12% παραμένει και έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3341 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα σημειώνει απώλειες 0,03% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8643 λίρα ανά ευρώ.