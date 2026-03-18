Ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν - Απειλές για αντίποινα στην περιοχή του Κόλπου

Το Ισραήλ προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης 18/3 σε πλήγματα κατά της μεγαλύτερης εγκατάστασης φυσικού αερίου του Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για άμεση απάντηση που ενδέχεται να επεκταθεί σε ενεργειακές υποδομές σε χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι στόχος επιθέσεων αποτέλεσαν και υποδομές που συνδέονται με το υπεράκτιο κοίτασμα South Pars, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά πεδία παγκοσμίως.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους, επιβεβαιώνουν ότι οι επιδρομές επικεντρώθηκαν σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ίδιας περιοχής, εντείνοντας την ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων εκκένωσης για ενεργειακές εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Κόλπου, ενώ ιρανικές στρατιωτικές πηγές, μέσω του πρακτορείου Fars, διαμηνύουν ότι η Τεχεράνη θα στοχεύσει «εχθρικές υποδομές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς». Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν την επίθεση ως «έγκλημα πολέμου», τονίζοντας ότι δεν θα μείνει αναπάντητη.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab June 14, 2025

Κατάρ: «Επικίνδυνη και ανεύθυνη» η στόχευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Αντιδράσεις προκάλεσε η επίθεση και σε περιφερειακό επίπεδο, με το Κατάρ να τη χαρακτηρίζει «επικίνδυνη και ανεύθυνη». Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας επισήμανε ότι το κοίτασμα South Pars αποτελεί συνέχεια του βόρειου κοιτάσματος που εκτείνεται στο Κατάρ, υπογραμμίζοντας τις πιθανές συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Ρωσική καταδίκη για το πλήγμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ

Η Ρωσία εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της για το πρόσφατο πλήγμα που σημειώθηκε κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από ενεργειακή εγκατάσταση. Παράλληλα, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να τερματίσουν τις επιθέσεις που στοχεύουν πυρηνικές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τη θέση αυτή διατύπωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία είχε αναλάβει την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στη Μπουσέρ και συνεχίζει να συμμετέχει στη λειτουργία του, γεγονός που ενισχύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Μόσχας για την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης.