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Πληγώθηκε και το ΧΑ από τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν
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17:42 - 18 Μαρ 2026

Πληγώθηκε και το ΧΑ από τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Δεν είχε διάρκεια το ανοδικό ξέσπασμα στο ΧΑ (υψηλό ΓΔ 2183 +1.89%) με  το κλείσιμο στις 2129 μονάδες -0.6% και με αναλογία 9 ανοδικές για 16 καθοδικές στον FTSE, Βασική αιτία το χτύπημα του Ισραήλ στις κυριότερες εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου του Ιράν και την συνεπακόλουθη πτώση των διεθνών αγορών.

H ισχυρή πρωινή αντίδραση για τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +3.2% υψηλό) έμεινε ημιτελής, με αποτέλεσμα σημαντικό ενδοσυνεδριακό γύρισμα προς τις 2310 μονάδες για τον ΔΤΡ και τελικό κλείσιμο στο -0.6% πλησίον της ζώνης στήριξης.

Μεικτή εικόνα στις επιμέρους μετοχές, με ΕΥΡΩΒ στο +1.3%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι υπόλοιπες όπως η BOCHGR -1.8%, ΑΛΦΑ -1.5%, ΕΤΕ -1% και OPTIMA -2.3%. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση που ανέφερε ότι το συνολικό τίμημα στην περίπτωση επιτυχούς εξαγοράς του 80% της EUROXX δεν θα ξεπεράσει τα 65 εκ. ευρώ, ποσό που είναι το υψηλότερο που έχει δοθεί για εξαγορά χρηματιστηριακής τις τελευταίες δεκαετίες.

Ανοδική κίνηση από την ALWN (ex ΟΠΑΠ) +2.3%, ΣΑΡ +3.3%, CENER +0.7% αλλά και από ΑKTR +1.9% και ΔΕΗ +0.4%.

Ημέρα ανάπαυσης για ΜΟΗ +0.2% από τα ιστορικά υψηλά των 39,50 και ΕΛΠΕ -1% από τα υψηλά 25ετίας. Αρνητικά η ΕΛΧΑ -3.9%, ΒΙΟ -2.8%, , ΕΕΕ -1.9%, ΟΤΕ -1.7%. Παρέμεινε χαμηλότερος ο τζίρος στα 286 εκ. εν μέσω της κρίσης στην ΜΑ αλλά επιταχύνθηκε στο πτωτικό σκέλος μετά το μεσημέρι.

Ήπιες κινήσεις στην μεσαία (FTSEM -0.6%) και χαμηλή (ATHEX_SCI +0.1%) κεφαλαιοποίηση, με τον ΑΔΜΗΕ +2.5%, CREDIA -0.5% μετά και την ανακοίνωση για έναρξη της διαδικασίας ΑΜΚ των 300 εκ. στις 30/3 με την μέθοδο του book building, OTOEΛ flat με τα μεγέθη έτους ελαφρώς καλύτερα των αναμενομένων και υψηλού μερίσματος 0,85 ευρώ/μετοχή (~7,5%), ΛΑΒΙ +1.1%, ΠΕΤΡΟ +0.2%.

Πτωτικό γύρισμα για DIMAND -1.2%, ΑΒΑΞ -1.9%, ΟΛΠ -2% και ΠΡΟΦ -2.8%.

Στην χαμηλή μικρότερες οι μεταβολές με άνοδο σε ΚΟΥΑΛ +1.2%,ΑΕΜ +1%, ΠΑΠ +1.1%, αντίθετη πορεία για ΔΟΜΙΚ -2%, ΥΚΝΟΤ -3.2%, ΙΝΛΙΦ -0.6%.

Αντιστροφή εικόνας και στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το χτύπημα με τον DAX -0.8% (από +1%) και τον STOXX -0.5% (από +0.6%), ενώ το ανοδικό άνοιγμα στα futures στις ΗΠΑ (S&P +0.5%) δεν είχαν συνέχεια (-0.5%).

Ο συνδυασμός ισχυρών μακροοικονομικών προσδοκιών και δημοσιονομικών μεγεθών στην οικονομία μαζί με την συνολική βελτίωση των μεγεθών των εισηγμένων -όπως αυτά αποτυπώνονται έως τώρα στις ετήσιες καταστάσεις (οι 17 που έχουν ήδη ανακοινώσει δείχνουν βελτιωμένα ebitda και κέρδη κατά +4%)- συνηγορούν στην ανθεκτικότητα της αγοράς και στην σχετική αμυντική υπεροχή σε τομείς που πλήττονται λόγω της κρίσης (ενεργειακό μίγμα, απρόσκοπτη παροχή ΦΑ κα).

Η διάρκεια του πολέμου, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό κόλπο και η επόμενη ημέρα στο Ιράν είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία και του ΧΑ που ανεξάρτητα της συνολικής τοποθέτησής του στο γεωπολιτικό σκηνικό έχει συγκεκριμένες αντοχές – κυρίως χρονικές – στον βαθμό που από τα μέσα Απριλίου αναμένονται οι κύριες κρατήσεις της κρίσιμης – για άλλη μια χρονιά – τουριστικής περιόδου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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