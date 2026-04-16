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Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με ώθηση από τη Wall Street
Χρηματιστήρια
09:28 - 16 Απρ 2026

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με ώθηση από τη Wall Street

Reporter.gr Newsroom
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Με αξιόλογα κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη (16/4), ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ξεχώρισε ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας, ο οποίος έφτασε σε ιστορικό υψηλό, με κέρδη άνω του 2%.  

Ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,19%, περιορίζοντας τα αρχικά του κέρδη αφού προηγουμένως κατέγραψε ρεκόρ, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογίας και κυκλικών καταναλωτικών αγαθών. Η Daikin Industries ήταν η κορυφαία σε απόδοση, μετά από πιέσεις του επενδυτή Elliott Investment Management προς την εταιρεία να βελτιώσει την απόδοσή της και να μειώσει το χάσμα αποτίμησης με τους ανταγωνιστές της. Ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 1,33%.

Οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο αυτή την εβδομάδα λόγω της πιθανότητας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο S&P 500, ο οποίος ανέκαμψε πλήρως από τις απώλειες λόγω του πολέμου με το Ιράν τη Δευτέρα, έχει ενισχυθεί κατά 3% αυτή την εβδομάδα. Ο Nasdaq και ο Dow έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 5% και άνω του 1%, αντίστοιχα.

Ο πόλεμος με το Ιράν είναι «πολύ κοντά στο τέλος του», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox Business που μεταδόθηκε την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη θέλει «πολύ» να καταλήξει σε συμφωνία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι εξετάζεται ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη τίποτα επίσημα.

Βασικοί δείκτες ασιατικών αγορών:

  • S&P/ASX 200: 8.952,60 (-0,29%)
  • Hang Seng Index: 26.334,32 (+1,49%)
  • KOSPI: 6.210,23 (+1,95%)
  • Nikkei 225: 59.574,74 (+2,48%)
  • NIFTY 50: 24.296,80 (+0,27%)
  • Shanghai Composite: 4.046,047 (+0,47%)

Οι τιμές του πετρελαίου είναι ασταθείς και σήμερα. Στο κλείσιμο των ασιατικών αγορών, το West Texas Intermediate αυξανόταν κατά 0,39% στα 91,65 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο στα 94,96 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,96%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,36%. Ο Nifty 50 της Ινδίας αυξήθηκε κατά 0,56%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,32%. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν ότι η απασχόληση στην Αυστραλία αυξήθηκε κατά 1,4% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,90%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ συνέχισε την ανοδική του πορεία με κέρδη 1,41%.

Στα μάκρο, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για την οικονομία της Κίνας που επιταχύνθηκε στο α’ τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, που βοήθησε να αντισταθμιστεί η υποτονική εγχώρια ζήτηση, παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν αβέβαιες λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν που απειλεί την παγκόσμια ζήτηση.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5% στο τρίμηνο έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, επιταχυνόμενο από το 4,5% του προηγούμενου τριμήνου και ξεπερνώντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων (4,8%) σε δημοσκόπηση του Reuters.

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