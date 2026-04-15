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Η Wall Street ποντάρει στην ειρήνη: Νέο ιστορικό υψηλό για τον S&amp;P 500
Χρηματιστήρια
23:23 - 15 Απρ 2026

Η Wall Street ποντάρει στην ειρήνη: Νέο ιστορικό υψηλό για τον S&P 500

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη του Πάσχα (15/4), συνεχίζοντας τα ισχυρά κέρδη της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν αισιόδοξοι ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.  

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ευρύς δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,8% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7,022.81 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,6% στις 24,016.02 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 32 μονάδες ή 0,12% στις 48,478.66 μονάδες.

Σημειώνεται ότι για τον S&P 500 η σημερινή μέρα σηματοδοτεί τη 10η θετική συνεδρία στις τελευταίες 11, ενώ το σερί ανόδου του Nasdaq αυξήθηκε πλέον στις 11 συνεχόμενες συνεδρίες.

Γενικά, οι μετοχές κινούνται ανοδικά αυτή την εβδομάδα λόγω της πιθανότητας να υλοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο S&P 500, ο οποίος είχε ήδη ανακτήσει πλήρως τις απώλειες που σχετίζονταν με τον πόλεμο με το Ιράν από τη Δευτέρα, έχει ενισχυθεί κατά 3% αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, ο Nasdaq και ο Dow, έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 4% και 1% αντίστοιχα από την αρχή της εβδομάδας.

«Η εικόνα που υπήρχε πριν από τον πόλεμο ήταν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά είχαν μειώσει τον κίνδυνο σε κάποιο βαθμό, περιμένοντας ότι ίσως τα πράγματα να χειροτερέψουν, και τώρα που αυτό φαίνεται λιγότερο πιθανό, αναγκάζονται να αγοράσουν», δήλωσε ο Thomas Martin, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε περισσότερες ελπίδες στους επενδυτές ότι ο πόλεμος μπορεί να μη διαρκέσει για πολύ ακόμη, λέγοντας σε συνέντευξή του στο Fox Business την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι «πολύ κοντά στο τέλος» και υποστηρίζοντας ξανά ότι το Ιράν θέλει «πολύ έντονα να κάνει μια συμφωνία».

Ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται υπό συζήτηση, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο CNBC την Τρίτη. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί κάτι επίσημο, -σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος-, ο οποίος ζήτησε ανωνυμία για να μιλήσει για τα εσωτερικά σχέδια της κυβέρνησης.

«Θα υπάρξει μια συμφωνία που θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν και να μειωθεί η ρητορική σχετικά με τον περιορισμό της ροής των αγαθών; Η αγορά φαίνεται να λέει ότι πιστεύει πως αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Martin.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η Broadcom ήταν από τους βασικούς κερδισμένους της συνεδρίασης της Τετάρτης, με άνοδο 3%. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την επέκταση της συνεργασίας της Meta Platforms με την Broadcom για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων chip χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent αυξάνεται ελαφρώς κατά 0,07% στα 94,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,11% στα 91,17 δολάρια το βαρέλι.

Κλείνοντας, σχετικά με τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός καταγράφει πτώση αυτή την ώρα κατά 0,67% στα 4,816.81 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 23:36
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