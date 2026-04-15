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ΗΠΑ-Ιράν: Οι μεσολαβητές πιέζουν για παράταση της εκεχειρίας - Συμφωνία-πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
17:50 - 15 Απρ 2026

ΗΠΑ-Ιράν: Οι μεσολαβητές πιέζουν για παράταση της εκεχειρίας - Συμφωνία-πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Οι ενδείξεις πως ΗΠΑ και Ιράν θα επιδιώξουν να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία ενισχύονται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για μία νέα συνάντηση. Παράλληλα, το Al Jazeera μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία από το Πακιστάν μεταβαίνει στο Ιράν για την έναρξη νέου γύρου συνομιλιών, ενώ το Axios έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει έτοιμη μία «συμφωνία-πλαίσιο» για τερματισμό του πολέμου.

Οι νέες πληροφορίες έρχονται μετά την είδηση ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας και πέραν της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, η απειλή νέας κλιμάκωσης παραμένει ισχυρή, καθώς η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενικευμένο μπλόκο στο εμπόριο αν η Ουάσιγκτον δεν άρει τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αυτό το κλίμα, ο ΟΗΕ καλεί σε συνέχιση της εκεχειρίας και διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

Όσο για τον Αμερικανό πρόεδρο, εμφανίστηκε σήμερα (15/4) αισιόδοξος πως το τέλος του πολέμου είναι κοντά, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί μία συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, την ίδια στιγμή σημείωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν τελειώσει» κι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινήσεις. Είπε, δε, πως ακόμη και τώρα να λήξει ο πόλεμος, το Ιράν θα χρειαστεί «είκοσι χρόνια για να ανακάμψει».

{https://x.com/FoxNews/status/2044213483869241581}

Ως προς την παράταση της εκεχειρίας, μιλώντας στο ABC News ο Τραμπ είπε πως οι δύο επόμενες ημέρες θα είναι τόσο «εντυπωσιακές» που δεν θα χρειαστεί να παραταθεί η συμφωνημένη εκεχειρία, καθώς θα υπάρξει κάποια άμεση διπλωματική εξέλιξη.

Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Κίνα είναι πολύ χαρούμενη που ανοίγω μόνιμα το Στενό του Ορμούζ». Και σημειώνοντας ότι το Πεκίνο συμφώνησε να μην στείλει όπλα στο Ιράν και πως ο πρόεδρος ΣΙ «θα μου δώσει μία μεγάλη, δυνατή αγκαλιά όταν πάω εκεί».

Axios: Συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες που είχαν τις τελευταίες ώρες και πλησίασαν σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Axios.

Επισημαίνουν ωστόσο ότι η συμφωνία δεν είναι δεδομένη, αν υπολογίσει κανένας και τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhttw4hvla35?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 18:44
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