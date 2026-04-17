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«Κύμα» ανόδου στις ευρωαγορές μετά το άνοιγμα του Ορμούζ
Χρηματιστήρια
18:59 - 17 Απρ 2026

«Κύμα» ανόδου στις ευρωαγορές μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Με ράλι ανόδου έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.  

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 τερμάτισε τη συνεδρίαση στις 626,00 μονάδες με κέρδη 1,5%, ενώ όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και οι περισσότερους κλάδους βρέθηκαν επίσης στα «πράσινα».

Στους βασικούς δείκτες ξεχωρίζει ο DAX Γερμανίας που έκλεισε την ημέρα με κέρδη 2,39% στις 24.726,75 μονάδες, ενώ ακολούθησε ο γαλλικός CAC με άνοδο 1,97% στις 8.425,13 μονάδες και ο βρετανικός FTSE που ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,73% στις 10.666,97 μονάδες.

Στο Μιλάνο, ο MIB Ιταλίας έκλεισε με άνοδο 1,74% στις 48.860,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ τερμάτισε, επίσης, στα «πράσινα» με κέρδη 2,09%, αγγίζοντας τις 18.472,21 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, ο κλάδος ταξιδιών και αναψυχής ηγήθηκε της ανόδου, καταγράφοντας άλμα περίπου 5,2% στις απογευματινές συναλλαγές.

Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών εκτοξεύθηκαν, με την easyJet να ενισχύεται κατά 8,4% και τη Wizz Air να καταγράφει άνοδο 8,1%. Η μετοχή της International Consolidated Airlines Group (ιδιοκτήτρια της British Airways, της Vueling και της Aer Lingus) κέρδισε 6,9%, ενώ η TUI στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε πάνω από 6%.

Η γερμανική Lufthansa, η οποία είχε προειδοποιήσει την Πέμπτη (16/4) ότι θα καθηλώσει άμεσα δεκάδες αεροσκάφη και θα μειώσει τη χωρητικότητα λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων, έκλεισε με άνοδο 6,7%, καλύπτοντας τις πρωινές απώλειες.

Αντίθετα, ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν ο μόνος που κινήθηκε πτωτικά, με απώλειες 4,6%, καθώς η είδηση της αποκλιμάκωσης πίεσε τις τιμές του πετρελαίου. Στο Λονδίνο, η BP υποχώρησε κατά 6,5% και η Shell κατά 5,3%, ενώ η νορβηγική Vår Energi έχασε 6,3%.

Οι τιμές του Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς, υποχώρησαν κατά 10,5% στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 11,1% στα 84,28 δολάρια.

Η σουηδική Ericsson ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 5,2 δισ. σουηδικές κορώνες (570 εκατ. δολάρια), κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 5,4 δισ. κορώνες, σύμφωνα με το Reuters.

Η μετοχή της Ericsson υποχώρησε κατά 3,2%.

Παράλληλα, η γαλλική κατασκευάστρια τρένων Alstom κατέρρευσε κατά 30% στο χρηματιστήριο, αφού απέσυρε τις οικονομικές της προβλέψεις και προειδοποίησε ότι θα χάσει τους στόχους κερδοφορίας της.

«Παρότι υπήρχαν ήδη ανησυχίες των επενδυτών μετά την προηγούμενη προειδοποίηση της εταιρείας, η προκαταρκτική εικόνα είναι ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Citi σε σημείωμά της προς επενδυτές.

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