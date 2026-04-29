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Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές, στον απόηχο της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ
Χρηματιστήρια
20:07 - 29 Απρ 2026

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές, στον απόηχο της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά την Τετάρτη (29/4), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων και την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, γεγονός που επηρεάζει τις προοπτικές της αγοράς πετρελαίου.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,7%, με τις περισσότερες επιμέρους αγορές και κλάδους σε αρνητικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,27% στις 23.954,56, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,39% στις 8.072,13 μονάδες και ο βρετανικός FTSE έκλεισε με ζημιές 1,16% στις 10.213,11 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο IBEX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,74$ στις 17.642,80 μονάδες και ο MIB έχασε 0,51% στις 47.796,03 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η UBS κατέγραψε ισχυρά κέρδη και άνοδο της μετοχής, ενώ η Deutsche Bank υποχώρησε παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, λόγω αυξημένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους. Η Santander ξεχώρισε θετικά με αύξηση κερδών και εσόδων.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Adidas ενισχύθηκε σημαντικά μετά από καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα, με διψήφια αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ δημιουργεί αβεβαιότητα για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται από τους περιορισμούς στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τέλος, οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια, ενώ ανησυχίες προκύπτουν και για τον ρυθμό ανάπτυξης της OpenAI, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

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