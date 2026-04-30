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Wall σε ιστορικό ράλι: Ο Dow εκτοξεύτηκε +800 μονάδες και ο S&amp;P έγραψε νέο ρεκόρ 7.200+
Χρηματιστήρια
23:22 - 30 Απρ 2026

Wall σε ιστορικό ράλι: Ο Dow εκτοξεύτηκε +800 μονάδες και ο S&P έγραψε νέο ρεκόρ 7.200+

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow σημείωσε άνοδο σχεδόν 800 μονάδων, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε το πρώτο κλείσιμο πάνω από τις 7.200 μονάδες και τον καλύτερο μήνα από το 2020.

Οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την τελευταία ημέρα του μήνα, με τον S&P 500 να αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα ισχυρά αποτελέσματα των Caterpillar και Alphabet και άφησαν πίσω τους ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,02% και έκλεισε στις 7.209,01 μονάδες, καταγράφοντας το πρώτο κλείσιμο πάνω από το όριο των 7.200 μονάδων. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,89% στις 24.892,31 μονάδες, φτάνοντας σε νέα ενδοσυνεδριακά και κλεισίματος ρεκόρ. Ο βιομηχανικός Dow Jones πρόσθεσε 790,33 μονάδες ή 1,62%, κλείνοντας στις 49.652,14 μονάδες.

Οι μετοχές της Caterpillar εκτινάχθηκαν σχεδόν 10% μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων τριμηνιαία αποτελέσματα, ενισχύοντας τον Dow. Η εταιρεία, που θεωρείται δείκτης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, αναθεώρησε επίσης ανοδικά τις ετήσιες προβλέψεις εσόδων της.

Η ανακοίνωση προσφέρει μια ένδειξη ανθεκτικότητας για την αμερικανική οικονομία, η οποία κατέγραψε υποτονική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% την περίοδο αυτή, υψηλότερα από το 0,5% του προηγούμενου τριμήνου, αλλά χαμηλότερα από την εκτίμηση του 2,2%.

Παράλληλα με την Caterpillar, η Alphabet ενισχύθηκε κατά 10%, μετά την υπέρβαση των εκτιμήσεων για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου. Η εταιρεία αύξησε επίσης το εύρος των προβλέψεων για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 έως και τα 190 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, οι Meta και Microsoft υποχώρησαν κατά 8,7% και 3,9% αντίστοιχα. Η Meta δέχθηκε πιέσεις λόγω των τελευταίων προβλέψεων για επενδυτικές δαπάνες και της απογοητευτικής εικόνας στην ανάπτυξη χρηστών, ενώ η Microsoft επηρεάστηκε από τις αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος μνήμης.

Ο CIO της Facet, Τομ Γκραφ, σχολίασε ότι τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δεν προσέφεραν ουσιαστικά νέα δεδομένα, τονίζοντας ότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σε αντίστοιχα υψηλά περιθώρια κέρδους.

Παρά τις πιέσεις σε επιμέρους τεχνολογικούς τίτλους, ο κλάδος συνολικά οδήγησε την αγορά σε ισχυρή μηνιαία επίδοση. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 10,4% τον Απρίλιο, καταγράφοντας τον καλύτερο μήνα από τον Νοέμβριο του 2020. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 15,3%, την ισχυρότερη από τον Απρίλιο του 2020, ενώ ο Dow έκλεισε τον μήνα με άνοδο 7,1%, την καλύτερη επίδοση από τον Νοέμβριο του 2024.

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές υποχώρησαν την Πέμπτη, με το Brent να χάνει 3,41% στα 114,01 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να υποχωρεί κατά 1,69% στα 105,07 δολάρια. Την προηγούμενη ημέρα οι τιμές είχαν ενισχυθεί λόγω εντάσεων ΗΠΑ–Ιράν, με αναφορές ότι εξετάζονται σενάρια κλιμάκωσης και πιθανής επέκτασης του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 00:17
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