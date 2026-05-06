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Ασιατικές αγορές: Νέο ρεκόρ για τον Kospi με «άλμα» σχεδόν +7%
Χρηματιστήρια
10:10 - 06 Μάι 2026

Ασιατικές αγορές: Νέο ρεκόρ για τον Kospi με «άλμα» σχεδόν +7%

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε νέο ρεκόρ την Τετάρτη (6/5), καθώς οι αγορές της Ασίας σημείωσαν γενικευμένη άνοδο, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα που ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.  

Υποδεικνύοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε καλό δρόμο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να καθοδηγούν πλοία εκτός των Στενών του Ορμούζ έχει προσωρινά παγώσει.

«Έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανικός στρατός τη Δευτέρα ξεκίνησε να συνοδεύει εμπορικά πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του Project Freedom. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι «δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία, μαζί με αμερικανικά αντιτορπιλικά, διέσχισαν με ασφάλεια τα στενά, αποδεικνύοντας ότι η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό West Texas Intermediate (παράδοσης Ιουνίου) υποχώρησαν κατά 1,78% στα 100,45 δολάρια το βαρέλι στις 11:40 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Τα συμβόλαια Brent (παράδοσης Ιουλίου) μειώθηκαν κατά 1,70% στα 108,00 δολάρια το βαρέλι.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 6,68%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας τις 7.000 μονάδες, συνεχίζοντας τα κέρδη άνω του 70% που έχει καταγράψει φέτος, μετά την επαναλειτουργία των αγορών έπειτα από αργία. Η Samsung Electronics, βασικός συντελεστής του δείκτη, έφτασε σε ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο άνω του 15% και ξεπερνώντας το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε κεφαλαιοποίηση. Η SK Hynix κατέγραψε επίσης νέο υψηλό όλων των εποχών, με άνοδο άνω του 10%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,88%.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,62% μετά την επαναλειτουργία των αγορών έπειτα από την αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,62%, ενώ ο Hang Seng Tech αυξήθηκε κατά 1,05%.

Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,72%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε άνοδο 0,87%.

Το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας. Το γεν ενισχύθηκε πάνω από 1% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας τα 156,15 στις 01:15 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,6%. Τα συμβόλαια του Dow Jones Industrial Average υποχώρησαν κατά 30 μονάδες, ή λιγότερο από 0,1%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό και κλείνοντας στις 7.259,22 μονάδες. Ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 1,03%, αγγίζοντας νέο υψηλό και καταγράφοντας ιστορικό κλείσιμο στις 25.326,13 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 356,35 μονάδες, ή 0,73%, κλείνοντας στις 49.298,25 μονάδες.

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