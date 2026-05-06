Ασιατικές αγορές: Νέο ρεκόρ για τον Kospi με «άλμα» σχεδόν +7%

Υποδεικνύοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε καλό δρόμο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να καθοδηγούν πλοία εκτός των Στενών του Ορμούζ έχει προσωρινά παγώσει.
«Έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Ο αμερικανικός στρατός τη Δευτέρα ξεκίνησε να συνοδεύει εμπορικά πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του Project Freedom. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι «δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία, μαζί με αμερικανικά αντιτορπιλικά, διέσχισαν με ασφάλεια τα στενά, αποδεικνύοντας ότι η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή».
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό West Texas Intermediate (παράδοσης Ιουνίου) υποχώρησαν κατά 1,78% στα 100,45 δολάρια το βαρέλι στις 11:40 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Τα συμβόλαια Brent (παράδοσης Ιουλίου) μειώθηκαν κατά 1,70% στα 108,00 δολάρια το βαρέλι.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 6,68%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας τις 7.000 μονάδες, συνεχίζοντας τα κέρδη άνω του 70% που έχει καταγράψει φέτος, μετά την επαναλειτουργία των αγορών έπειτα από αργία. Η Samsung Electronics, βασικός συντελεστής του δείκτη, έφτασε σε ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο άνω του 15% και ξεπερνώντας το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε κεφαλαιοποίηση. Η SK Hynix κατέγραψε επίσης νέο υψηλό όλων των εποχών, με άνοδο άνω του 10%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,88%.
Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,62% μετά την επαναλειτουργία των αγορών έπειτα από την αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,62%, ενώ ο Hang Seng Tech αυξήθηκε κατά 1,05%.
Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,72%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε άνοδο 0,87%.
Το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας. Το γεν ενισχύθηκε πάνω από 1% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας τα 156,15 στις 01:15 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,6%. Τα συμβόλαια του Dow Jones Industrial Average υποχώρησαν κατά 30 μονάδες, ή λιγότερο από 0,1%.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό και κλείνοντας στις 7.259,22 μονάδες. Ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 1,03%, αγγίζοντας νέο υψηλό και καταγράφοντας ιστορικό κλείσιμο στις 25.326,13 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 356,35 μονάδες, ή 0,73%, κλείνοντας στις 49.298,25 μονάδες.