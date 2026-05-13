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Στο «πράσινο» οι αγορές Ασίας - Ειρηνικού με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
09:48 - 13 Μάι 2026

Στο «πράσινο» οι αγορές Ασίας - Ειρηνικού με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ως επί το πλείστον σε θετικό έδαφος την Τετάρτη (13/5), με τους επενδυτές ωστόσο να αξιολογούν μεταξύ άλλων τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου, τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χεγκσεθ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για να επαναλάβει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Η δήλωση αυτή έγινε αφού η κυβέρνηση ξεπέρασε το όριο των 60 ημερών που προβλέπει η ομοσπονδιακή νομοθεσία περί πολεμικών εξουσιών για την εξασφάλιση άδειας χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθούν εμπορικά ζητήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI ανέκαμψε από τις αρχικές απώλειες της συνεδρίασης και κατέγραψε άνοδο 2,63% κινούμενος στις 7,844.01 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 63,330.00 μονάδες, ενώ ο TOPIX σημείωσε άνοδο 1,36%. Στον αντίποδα, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,46% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 8,630.40 μονάδες.

Στην Κίνα τώρα, ο δείκτης CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ αμετάβλητος και οριακά κάτω από το μηδέν ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κλείνοντας τελικά στις 26,345.50 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο δείκτης NIFTY 50 ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 23,494.55 μονάδες.

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