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Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Kospi στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια
08:42 - 11 Μάι 2026

Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Kospi στη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, που συνεχίζει το ράλι, άνοιξε τη Δευτέρα (11/5) σε νέο ιστορικό υψηλό, οδηγώντας τα κέρδη στις αγορές της Ασίας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει πάλι την ανηφόρα εξαιτίας της κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.  

Η απόρριψη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου ενίσχυσε τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα αργό και Brent να κάνουν «άλμα» κοντά στο 5%.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή (10/5) ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξακολουθούν να επιδιώκουν τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη σύνοδο του Πεκίνου, προσδοκώντας πως θα συζητηθεί το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, δεδομένης και της επιθυμίας της Κίνας να ανοίξει πάλι το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Πίσω στο ταμπλό, ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 4,70% μετά το άνοιγμα σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,30%. Η μετοχή της SK Hynix ενισχύθηκε κατά 10,74%, ακολουθώντας τη σημαντική άνοδο των αμερικανικών μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών την Παρασκευή.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κινήθηκε νευρικά και κατέγραψε οριακές απώλειες, ενώ ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,19%. Οι μετοχές της Nintendo υποχώρησαν κατά 5,54%, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα αυξήσει τις τιμές του Switch 2, ενώ παράλληλα αναμένει μείωση στις πωλήσεις κονσολών.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,83%.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,58%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,48%. Οι επενδυτές αξιολογούσαν επίσης στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή και παραγωγού στην Κίνα αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, εξαιτίας της ανόδου στο κόστος των εμπορευμάτων που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

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