Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Οι επενδυτές μόλις απαλλάχθηκαν από έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες που επιβάρυναν το κλίμα της αγοράς από τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, τα ομόλογα ενισχύθηκαν και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, αφού ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, της σημαντικότερης θαλάσσιας αρτηρίας μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προστέθηκαν σε μια σειρά θετικών ειδήσεων και ολοκλήρωσαν το καλύτερο τριήμερο της χρηματιστιακής αγοράς από την αποκλιμάκωση των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας τον Μάιο του 2025. Τα στοιχεία που έδειξαν χαμηλότερο πληθωρισμό στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη θεαματική είσοδο της SpaceX του Έλον Μασκ στο χρηματιστήριο την Παρασκευή, είχαν ήδη δημιουργήσει θετικό κλίμα για τις μετοχές της Wall Street πριν από το Σαββατοκύριακο.

«Είναι σαν ένα τρίποδο που στηρίζει την αγορά αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Shannon Saccocia, επικεφαλής επενδύσεων διαχείρισης πλούτου στη Neuberger Berman.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών εκτινάχθηκαν, με τον δείκτη PHLX Semiconductor να κερδίζει 5,5%. Η Ευρώπη ανέκτησε τελικά τις απώλειες που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 να κλείνει σε ιστορικό υψηλό. Οι μετοχές της United Airlines ενισχύθηκαν κατά 3,9%, κλείνοντας επίσης σε ιστορικό υψηλό. Οι αυξημένες τιμές πετρελαίου είχαν πιέσει τον κλάδο των αερομεταφορών, συμβάλλοντας ακόμη και στην πτώχευση της Spirit Airlines.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,9%, ή 468,77 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για 16η φορά φέτος. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 3,1%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 1,7%.

«Η αγορά ερμηνεύει αυτές τις εξελίξεις ως ένδειξη ότι η οικονομία θα γίνει ισχυρότερη», δήλωσε ο Joseph Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγος της RSM.

Τα εναπομείναντα προβλήματα

Αρκετά δύσκολα ζητήματα παραμένουν άλυτα προτού υπάρξει οριστικό τέλος στη σύγκρουση. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 4,8%, λίγο πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 4,9%, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν σημαντική πτώση.

Οι τιμές πάντως δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, όταν το Brent κινούνταν γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι. Ο Francis Osborne, επικεφαλής αναλύσεων πετρελαίου στην Argus Media, εκτίμησε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι θα χρειαστούν τέσσερις έως έξι μήνες ώστε η παραγωγή αργού στη Μέση Ανατολή να επανέλθει κοντά στα προ της κρίσης επίπεδα.

«Ακόμη κι αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, θα χρειαστεί χρόνος για να περάσουν τα πλοία από το Στενό του Ορμούζ, να φτάσουν στα λιμάνια και να παραδώσουν τα προϊόντα στις αγορές όπου υπάρχει ζήτηση», δήλωσε ο William Merz, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών στην U.S. Bank.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «ένα μικρό εμπόδιο» σε μια κατά τα άλλα ισχυρή αγορά, η οποία στηρίζεται στην έντονη αύξηση των εταιρικών κερδών και στις φιλόδοξες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, που βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση από τους επενδυτές και επαρκή ρευστότητα στις αγορές. Το BlackRock Investment Institute ανέφερε ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των κερδών την αυξανόμενη επενδυτική δαπάνη στην τεχνητή νοημοσύνη και την ευρύτερη εμπιστοσύνη στο σχετικό επενδυτικό αφήγημα.