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Ευρωαγορές: Κέρδη για τον Stoxx 600 παρά τις πιέσεις στους βασικούς δείκτες
Χρηματιστήρια
10:39 - 17 Ιουν 2026

Ευρωαγορές: Κέρδη για τον Stoxx 600 παρά τις πιέσεις στους βασικούς δείκτες

Reporter.gr Newsroom
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Στα «κόκκινα» άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, Τετάρτη (17/6), ωστόσο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη, καταγράφοντας άνοδο 0,11% στις 636,70 μονάδες.  

Στη Γερμανία ο DAX σημειώνει απώλειες 0,38% στις 24.819,12 μονάδες, ο γαλλικός CAC υποχωρεί κατά 0,01% στις 8.446,37 μονάδες και ο βρετανικός FTSE χάνει 0,10% στις 10.483,59 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κινείται στις 52.408,50 μονάδες με απώλειες 0,05% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ στις 19.134,13, χάνοντας 0,15%.

Πέρα από τις εξελίξεις στα γεωπολιτικά, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο και στα μάκρο. Η Barclays αύξησε την πρόβλεψή της για τον δείκτη Stoxx 600 και απέσυρε τη σύσταση «Underweight» για τις ευρωπαϊκές μετοχές, υιοθετώντας πιο θετική στάση απέναντι στην αγορά.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, θα μπορούσε να περιορίσει τους κινδύνους στασιμοπληθωρισμού και να ενισχύσει τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εκτιμάται ότι θα στηρίξει περαιτέρω τις ευρωπαϊκές μετοχές τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, στη Βρετανία ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,8% για τον Μάιο, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, η οποία έρχεται μία ημέρα πριν από τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια.

Σημειώνεται πως οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reutres είχαν προβλέψει αύξηση του πληθωρισμού στο 3% για τον Μάιο, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που δημιούργησε η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

«Τα σημερινά δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί μια προσεκτική προσέγγιση», δήλωσε η Yael Selfin, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG.

«Οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν ακόμη δείξει σαφή σημάδια ενίσχυσης, κάτι που είναι πιθανό να στηρίξει μια απόφαση της πλειοψηφίας εντός της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής να διατηρήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Πέμπτης», δήλωσε ακόμη.

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