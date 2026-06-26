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Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips
Χρηματιστήρια
19:59 - 26 Ιουν 2026

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν την Παρασκευή 26/6, καθώς ένα παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο οδήγησε τα μεγάλα χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εβδομάδα.

Οι παγκόσμιες αγορές κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα, καθώς η πτώση στον τεχνολογικό κλάδο επιβάρυνε τις αγορές. Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν μικρή υποχώρηση την Παρασκευή και οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς οι συνεχιζόμενες ρευστοποιήσεις κερδών οδήγησαν σε sell-off στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς περισσότερα δεξαμενόπλοια απομακρύνθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,68% και έκλεισε στις 635,88 μονάδες, με τον τεχνολογικό δείκτη (.SX8P) να καταγράφει απώλειες 1,54%.

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: -1,25% στις 24.681,72 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE 100: -0,21% στις 508,02 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: -0,55% στις 8.384,87 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,45% στις 19.425,30 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: -1% στις 51.265,35 μονάδες

Bank of England: Ενισχύονται τα σημάδια σταθεροποίησης με πτώση των προσδοκιών πληθωρισμού

Οι προσδοκίες του βρετανικού κοινού για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να υποχωρούν τον Ιούνιο, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής τράπεζας Citi και της εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov, εξέλιξη που αναμένεται να ανακουφίσει την Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England) σχετικά με τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα πέντε ή περισσότερων ετών, ένας δείκτης που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα της Αγγλίας, υποχώρησαν στο 3,9% τον τρέχοντα μήνα από 4,0% τον Μάιο.

Οι προσδοκίες για τον επόμενο χρόνο, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από βραχυπρόθεσμες μεταβολές του πληθωρισμού και τις τιμές ενέργειας, μειώθηκαν στο 3,8% από 4,7%.

«Με τόσο απότομη υποχώρηση και επίπεδα πλέον κοντά στα προ της κρίσης, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος απο-αγκύρωσης μειώνεται», δήλωσε ο οικονομολόγος της Citi, Callum McLaren-Stewart, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι καταναλωτές να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να ελέγξει τις τιμές.

«Αναμένουμε ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται, ειδικά υπό το φως του μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν».

Η διαδικτυακή έρευνα σε 2.021 ενήλικες πραγματοποιήθηκε στις 22–23 Ιουνίου.

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