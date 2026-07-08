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Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
17:10 - 08 Ιουλ 2026

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνταν πτωτικά την Τετάρτη 8/7, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που οδήγησε σε ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 525 μονάδες (-0,99%) στις 52.399,29 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,47% στις 7.468,49 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,25% στις 25.753,235 μονάδες.

Στην αγορά ενέργειας, τα συμβόλαια του Brent ενισχύονταν κατά 5,2%, στα 78,01 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 5%, στα 73,96 δολάρια ανά βαρέλι.

«Νομίζω ότι όλα τελείωσαν. Δεν θέλω πλέον να έχω καμία σχέση μαζί τους. Είναι καθάρματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, λέγοντας ότι «θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε».

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τις, όπως τις χαρακτήρισαν οι ΗΠΑ, «σειρά ισχυρών πληγμάτων» εναντίον του Ιράν την Τρίτη, ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ.

Από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις «απολύτως αναγκαίες».

«Όταν υπάρχει εκεχειρία και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, είδαμε τι συνέβη χθες με τις επιθέσεις σε πλοία, θεωρώ απολύτως κρίσιμο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδρούν αποφασιστικά», δήλωσε.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ενεργειακές μετοχές. Οι μετοχές των ConocoPhillips και Marathon Petroleum κατέγραφαν κέρδη περίπου 2%, ενώ οι Chevron και Exxon Mobil ενισχύονταν πάνω από 1%.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν μετοχές εταιρειών που ενδέχεται να επηρεαστούν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Home Depot υποχωρούσε κατά 3,7%, η McDonald's κατά 1,7%, ενώ η Booking Holdings έχανε περίπου 3%.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, εμφάνισαν σημάδια σταθεροποίησης. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχυόταν κατά 0,6%, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 13% χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό του.

Η ανώτερη αναλύτρια αγορών της Capital.com, Daniela Hathorn, σημείωσε ότι:

«Η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή διέκοψε το ιδιαίτερα καθησυχαστικό αφήγημα που είχε διαμορφωθεί στις αγορές, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ύστερα από αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες προεξοφλούσαν μια ομαλή αποκλιμάκωση.»

Όπως πρόσθεσε: «Οι τελευταίες επιθέσεις υπενθύμισαν στους επενδυτές ότι, παρότι εξακολουθεί να ισχύει μια εκεχειρία, μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απέχει ακόμη πολύ. Οι αγορές είχαν αρχίσει να θεωρούν δεδομένο ότι η σύγκρουση θα περνούσε σταδιακά στο περιθώριο, όμως οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι αυτή η εκτίμηση ήταν πρόωρη.»

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στα πρακτικά της συνεδρίασης του Federal Open Market Committee (FOMC) του Ιουνίου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 14:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Η δημοσίευση εκτιμάται ότι θα δώσει περισσότερες ενδείξεις για την πρώτη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής υπό τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, κατά την οποία τα επιτόκια διατηρήθηκαν αμετάβλητα, ενώ οι αξιωματούχοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

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