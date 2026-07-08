Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν θεαματική άνοδο άνω του 6% την Τετάρτη 8/7, αγγίζοντας υψηλό δύο εβδομάδων, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν «έχει τελειώσει», αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 6,49%, φτάνοντας στα 78,96 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 6,54%, στα 75,05 δολάρια ανά βαρέλι. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των δύο δεικτών από τις 23 Ιουνίου.

Και οι δύο δείκτες είχαν ήδη ενισχυθεί περίπου κατά 3% την Τρίτη, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου.

Μιλώντας πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που είχαν ξεκινήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο «ανήκει στο παρελθόν», προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον οποιαδήποτε εμπλοκή με την Τεχεράνη.

Ο επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB, Μπιάρνε Σίλντροπ, σχολίασε ότι οι τελευταίες εξελίξεις ουσιαστικά θέτουν υπό αμφισβήτηση το μέλλον της 60ήμερης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

«Κατά την άποψή μου, μια τιμή κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι αντανακλά περισσότερο τα σημερινά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς απ' ό,τι μια τιμή κοντά στα 70 δολάρια», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt3hmt0x3gh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Συνεχίζεται η άνοδος για το φυσικό αέριο & οι σημαντικές απώλειες στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, αυξημένα κατά 5,258% στα 49,025 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα οι απώλειες συνεχίζονται και την Τετάρτη. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 2,19% στα 4.065,19 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι χάνει 4,14% στα 58,853 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός εμφανίζει απώλειες της τάξης του 2,15% στα 6,0928 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,05% έναντι του ευρώ στα 1,1405 δολάρια ανά ευρώ ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,14% στα 1,3335 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα εμφανίζει απώλειες κατά 0,11% στη 0,8554 λίρα ανά ευρώ.