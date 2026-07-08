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Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε – «Τυφώνας» στις αγορές
Ειδήσεις
16:46 - 08 Ιουλ 2026

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε – «Τυφώνας» στις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Μία ακόμη ηχηρή προειδοποίηση προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη (8/7) στον απόηχο των προηγούμενων δηλώσεών του πως η εκεχειρία με την Τεχεράνη «έληξε».  

Ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά και πάλι απόψε».

«Εκτόξευσαν μερικά drones και έναν πύραυλο εναντίον πλοίων, μόνο και μόνο επειδή βρίσκονταν στο Στενό, κάτι που είχαν κάθε δικαίωμα να κάνουν. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε σκληρά και απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση: θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Δήλωσε, μάλιστα, ότι είναι δυσαρεστημένος από την Τεχεράνη και ξεκαθάρισε πως «το θέμα μου δεν έχει να κάνει με την αλλαγή καθεστώτος». Από την άλλη, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο» προς την κατεύθυνση της παύσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Χαρακτήρισε, δε, εκ νέου την ηγεσία της Τεχεράνης «τρελή» (cuckoo) και υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν είναι πλέον ο τύραννος» της Μέσης Ανατολής.

Πώς αντιδρούν οι αγορές

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγη ώρα αφότου ο ίδιος ανακοίνωσε, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, δήλωση που προκάλεσε πανικό στις αγορές, με τις μετοχές και τα crypto να κάνουν «βουτιά», ενώ αντίθετα το πετρέλαιο διεύρυνε τα πρωινά του κέρδη.

Η εικόνα του πετρελαίου δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ έκτοτε, με το αμερικανικό αργό να κερδίζει πάνω από 4,5% κοντά στα 73,8 δολάρια και το Brent να κινείται στα 78 δολάρια σχεδόν με άνοδο κοντά στο 5%.

Αντιθέτως, το κλίμα στις αγορές είναι πτωτικό, γεγονός που δεν αφήνει ανεπηρέαστο και το Ελληνικό Χρηματιστήριο με τον ΓΔ να σημειώνει απώλειες γύρω στο 2,18%.

Μεγάλο πλήγμα στις ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές αιμορραγούν με τον Stoxx 600 να χάνει 1,07% στις 639,38 μονάδες και τους επιμέρους βασικούς δείκτες να είναι στα «κόκκινα». O γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,79%, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες 1,73% και ο βρετανικός FTSE χάνει 1,10%, ενώ στην περιφέρεια ο ιταλικός ΜΙΒ είναι στο -0,71% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κάνει «βουτιά» της τάξης του 2,06%.

Η ελληνική αγορά, παρά τις αξιοσημείωτες αντοχές της, ακολουθεί την ίδια πτωτική πορεία, με τις απώλειες του ΓΔ να έχουν φτάσει ενδοσυνεδριακά ακόμη και μία ανάσα από το 3%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έφτασε να χάνει κοντά στο 2,5%.

«Βαρύ» το άνοιγμα της Wall Street

Στα «κόκκινα» άνοιξε και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπως είχε ήδη φανεί πως θα συμβεί από τις προσυνεδριακές συναλλαγές, με τον Dow Jones να χάνει λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης σχεδόν 1%, τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 0,3% και τον S&P 500 στο -0,46%.

Σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Σημαντική άνοδο σημείωσαν οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, διαμορφούμενες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Η ανοδική κίνηση ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει ουσιαστικά τερματιστεί, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες των αγορών.

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου επιτάχυναν τις ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων, σε μια συγκυρία όπου οι επενδυτές είχαν ήδη στραφεί σε πωλήσεις λόγω της αναζωπύρωσης των στρατιωτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και της έντονης ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,581%. Αντίστοιχα, το 10ετές γερμανικό Bund κατέγραψε άνοδο 8 μονάδων βάσης, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στο 3,068%, ενώ το 10ετές βρετανικό gilt σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 13 μονάδες βάσης, αγγίζοντας το 4,957%, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 17:00
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