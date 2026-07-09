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Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς
Χρηματιστήρια
20:00 - 09 Ιουλ 2026

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης 9/7 σε θετικό έδαφος, αφήνοντας πίσω αρκετές ημέρες δύσκολων συνεδριάσεων και εν αναμονή των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε την συνεδρίαση της Πέμπτης με άνοδο 0,78% στις 640,86 μονάδες.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν παράλληλα τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή επανεκκίνηση των συνομιλιών με το Ιράν, γεγονός που περιόρισε προσωρινά τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και τις επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές.

Οι περισσότεροι κλάδοι και η πλειονότητα των βασικών χρηματιστηρίων της Ευρώπης κατέγραψαν κέρδη. Την καλύτερη επίδοση σημείωσαν οι εταιρείες πρώτων υλών, με τον σχετικό κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 3,2%, ενώ οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο 2,8% και οι τραπεζικές μετοχές κέρδισαν σχεδόν 2%.

Όσον αφορά τα κυριότερα επιμέρους χρηματιστήρια:

  1. Στο Μιλάνο, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 1,09% στις 52.381,92 μονάδες.
  2. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX έκλεισε με άνοδο 0,83% στις 25.104,12 μονάδες.
  3. Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,90% και τις 8.326,62 μονάδες στο κλείσιμο.
  4. Στην Μαδρίτη, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύθηκε κατά 1,18% και στις 19.322,80 μονάδες.
  5. Αντίθετα, στο Λονδίνο, ο βρετανικός FTSE 100 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας κατά 0,16% και τις 10.472,45 μονάδες μιας και η Βρετανία έχει μπει σε μια νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας με την παραίτηση και διαδοχή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Από τους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας ξεχώρισε η βρετανική Computacenter, η οποία εκτινάχθηκε πάνω από 11% μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση για έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων. Αξιόλογη άνοδο κατέγραψε και η γερμανική Nordex, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τις νέες παραγγελίες ανεμογεννητριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον αντίποδα, οι μετοχές του κλάδου υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων λόγω της έντονης πτώσης της AstraZeneca.

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