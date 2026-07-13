Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν την Δευτέρα 13/7 από τις αρχικές απώλειες και ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση κοντά στα επίπεδα του μηδέν, αν και οι τεχνολογικές μετοχές ακολούθησαν την πτωτική πορεία των διεθνών αγορών.

Οι νέες ανταλλαγές πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αλλά και οι σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή φόρου στα πλοία που θα περνάνε το Ορμούζ από τις ΗΠΑ έφερε νευρικότητα στους επενδυτές και απώλειες για τις παγκόσμιες αγορές.

Στην Ευρώπη, οι αγορές παρά τις αρχικές απώλειες κατάφεραν να ολοκληρώσουν την συνεδρίαση χωρίς σημαντικές απώλειες εκτός από τον κλάδο της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε ελαφρώς κάτω από το σημείο ισορροπίας στο -0,01% και τις 641,02 μονάδες, με τους επιμέρους κλάδους και τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Πιο αναλυτικά:

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική μεταβολή στο +0,01% και τις 10.498,29 μονάδες

Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 8.364,65 μονάδες

Ο γερμανικός DAX σημείωσε οριακή άνοδο 0,08% στις 25.087,18 μονάδες

Ο Ιταλικός ΜΙΒ σημείωσε άνοδο 0,37% στις 52.809,35 μονάδες

Ο Ισπανικός ΙΒΕΧ κινήθηκε αρνητικά σημειώνοντας απώλειες της τάξης του 0,30% κλείνοντας στις 19.327,10 μονάδες

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με τη συνολική αγορά, καταγράφοντας απώλειες 0,5% στο κλείσιμο, καθώς επηρεάστηκαν από τις πιέσεις που δέχθηκαν οι αντίστοιχες μετοχές διεθνώς.