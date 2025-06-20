Fed: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για αποτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος των δασμών

Είναι νωρίς ακόμη για να αλλάξει η νομισματική πολιτική της Fed, αναφέρεται στην τελευταία έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου.

Στη σχετική έκθεση σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είναι κάπως αυξημένος και η αγορά εργασίας βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, αλλά ενδεχομένως οι συνέπειες των δασμών δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές.

«Οι επιπτώσεις στις τιμές καταναλωτή των ΗΠΑ από την αύξηση των εισαγωγικών δασμών φέτος είναι εξαιρετικά αβέβαιες, καθώς η εμπορική πολιτική συνεχίζει να εξελίσσεται και είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί πώς θα αντιδράσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις», αναφέρει η έκθεση, η οποία έρχεται πριν από την κατάθεση του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα.

«Αν και οι επιπτώσεις των δασμών δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα στις επίσημες στατιστικές τιμών καταναλωτή, το μοτίβο των καθαρών μεταβολών των τιμών μεταξύ των κατηγοριών αγαθών φέτος υποδηλώνει ότι οι δασμοί μπορεί να συνέβαλαν στην πρόσφατη άνοδο του πληθωρισμού αγαθών», αναφέρεται ακόμη.

Οι τιμές των οικιακών συσκευών, για παράδειγμα, και ορισμένων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης έχουν αυξηθεί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο πληθωρισμός των τιμών των αυτοκινήτων δεν είναι ιδιαίτερα έντονος, σύμφωνα με την έκθεση, αν και τα αυτοκίνητα έχουν επίσης εκτεθεί σε αυξήσεις των δασμών.

Ο πληθωρισμός που σχετίζεται με τις υπηρεσίες στέγασης, εν τω μεταξύ, είναι αυξημένος αλλά τείνει να μειωθεί, καθώς οι αυξήσεις των ενοικίων της αγοράς πλησιάζουν τους μέσους όρους τους πριν από την πανδημία, και ο πληθωρισμός σε υπηρεσίες όπως τα ταξίδια, η εστίαση και άλλα είδη που δεν σχετίζονται με τη στέγαση έχει υποχωρήσει, αντανακλώντας την εξασθένηση της ζήτησης για εργασία, αναφέρει η έκθεση.

Και ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι τα νοικοκυριά αναμένουν απότομα υψηλότερο πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν συνεπείς με τον στόχο της Fed για 2%, αναφέρεται.

Οι δασμοί έχουν επίσης επιβαρύνει το κλίμα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σημειώνεται στην έκθεση. Οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν πιο ανθεκτικές από ό,τι υποδηλώνουν οι μετρήσεις του κλίματος, ανέφερε η έκθεση, αν και οι ισολογισμοί των νοικοκυριών έχουν συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά μπορεί να είναι «λιγότερο ικανά να αντιμετωπίσουν δυσμενείς διαταραχές από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια».

Η Fed, ανέφερε η έκθεση, είναι «καλά τοποθετημένη ώστε να περιμένει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας και να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις πιθανές οικονομικές εξελίξεις».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ολοκλήρωσαν την τέταρτη συνεδρίασή τους για τον καθορισμό των επιτοκίων φέτος με την απόφαση να αφήσουν το επιτόκιο πολιτικής στο εύρος 4,25%-4,50%, όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι παρά την αβεβαιότητα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν «ανθεκτικό» και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ήταν εύρυθμη.

Στις αρχές Απριλίου, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε πολύ μεγαλύτερους από τους αναμενόμενους δασμούς, η ρευστότητα στην αγορά κρατικών ομολόγων έπεσε σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από τις αρχές του 2023- αν και η ρευστότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει έκτοτε βελτιωθεί, «οι συνθήκες εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ειδήσεις σχετικά με την εμπορική πολιτική».