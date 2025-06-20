ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fed: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για αποτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος των δασμών
Ειδήσεις
20:00 - 20 Ιουν 2025

Fed: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για αποτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος των δασμών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Είναι νωρίς ακόμη για να αλλάξει η νομισματική πολιτική της Fed, αναφέρεται στην τελευταία έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου.  

Στη σχετική έκθεση σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είναι κάπως αυξημένος και η αγορά εργασίας βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, αλλά ενδεχομένως οι συνέπειες των δασμών δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές.

«Οι επιπτώσεις στις τιμές καταναλωτή των ΗΠΑ από την αύξηση των εισαγωγικών δασμών φέτος είναι εξαιρετικά αβέβαιες, καθώς η εμπορική πολιτική συνεχίζει να εξελίσσεται και είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί πώς θα αντιδράσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις», αναφέρει η έκθεση, η οποία έρχεται πριν από την κατάθεση του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα.

«Αν και οι επιπτώσεις των δασμών δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα στις επίσημες στατιστικές τιμών καταναλωτή, το μοτίβο των καθαρών μεταβολών των τιμών μεταξύ των κατηγοριών αγαθών φέτος υποδηλώνει ότι οι δασμοί μπορεί να συνέβαλαν στην πρόσφατη άνοδο του πληθωρισμού αγαθών», αναφέρεται ακόμη.

Οι τιμές των οικιακών συσκευών, για παράδειγμα, και ορισμένων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης έχουν αυξηθεί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο πληθωρισμός των τιμών των αυτοκινήτων δεν είναι ιδιαίτερα έντονος, σύμφωνα με την έκθεση, αν και τα αυτοκίνητα έχουν επίσης εκτεθεί σε αυξήσεις των δασμών.

Ο πληθωρισμός που σχετίζεται με τις υπηρεσίες στέγασης, εν τω μεταξύ, είναι αυξημένος αλλά τείνει να μειωθεί, καθώς οι αυξήσεις των ενοικίων της αγοράς πλησιάζουν τους μέσους όρους τους πριν από την πανδημία, και ο πληθωρισμός σε υπηρεσίες όπως τα ταξίδια, η εστίαση και άλλα είδη που δεν σχετίζονται με τη στέγαση έχει υποχωρήσει, αντανακλώντας την εξασθένηση της ζήτησης για εργασία, αναφέρει η έκθεση.

Και ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι τα νοικοκυριά αναμένουν απότομα υψηλότερο πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν συνεπείς με τον στόχο της Fed για 2%, αναφέρεται.

Οι δασμοί έχουν επίσης επιβαρύνει το κλίμα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σημειώνεται στην έκθεση. Οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν πιο ανθεκτικές από ό,τι υποδηλώνουν οι μετρήσεις του κλίματος, ανέφερε η έκθεση, αν και οι ισολογισμοί των νοικοκυριών έχουν συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά μπορεί να είναι «λιγότερο ικανά να αντιμετωπίσουν δυσμενείς διαταραχές από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια».

Η Fed, ανέφερε η έκθεση, είναι «καλά τοποθετημένη ώστε να περιμένει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας και να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις πιθανές οικονομικές εξελίξεις».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ολοκλήρωσαν την τέταρτη συνεδρίασή τους για τον καθορισμό των επιτοκίων φέτος με την απόφαση να αφήσουν το επιτόκιο πολιτικής στο εύρος 4,25%-4,50%, όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι παρά την αβεβαιότητα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν «ανθεκτικό» και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ήταν εύρυθμη.

Στις αρχές Απριλίου, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε πολύ μεγαλύτερους από τους αναμενόμενους δασμούς, η ρευστότητα στην αγορά κρατικών ομολόγων έπεσε σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από τις αρχές του 2023- αν και η ρευστότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει έκτοτε βελτιωθεί, «οι συνθήκες εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ειδήσεις σχετικά με την εμπορική πολιτική».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/06/2025 - 19:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε
Ειδήσεις

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ
Ειδήσεις

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις
Ειδήσεις

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:54

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:19

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Νομίσματα
14/07/2026 - 13:10

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:03

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Τεχνολογία
14/07/2026 - 12:17

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ