Πούτιν: Απειλές για καταστροφή της Ουκρανίας αν χρησιμοποιήσει βρώμικη βόμβα

Παρότι την τελευταία εβδομάδα το παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να αποτελεί μία «πληγή» που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα κλείσει σύντομα.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, αλλά θέλει το Κίεβο να αναγνωρίσει την πραγματικότητα της κατάστασης στο πεδίο της μάχης.

Από το βήμα του διεθνούς οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν είπε: « Δεν επιδιώκουμε τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Επιμένουμε στην αναγνώριση της πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί επί του πεδίου».

Ακόμη, προειδοποίησε την Ουκρανία πως η ιδέα να χρησιμοποιήσει βρώμικη βόμβα εναντίον της Ρωσίας θα είχε καταστροφικές συνέπειες για το Κίεβο, δηλώνοντας όμως ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι η Ουκρανία σχεδιάζει κάτι τέτοιο.

Εάν το Κίεβο χρησιμοποιούσε ποτέ μια τέτοια βόμβα, η ρωσική απάντηση θα ήταν πιθανώς καταστροφική τόσο για την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας όσο και για την Ουκρανία στο σύνολό της, ξεκαθάρισε.

Ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας

Σύμφωνα με τον Πούτιν Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός «και υπό αυτή την έννοια, ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας», ενώ δήλωσε ότι δεν αποκλείει να πάρει η Ρωσία τον έλεγχο της ουκρανικής πόλης Σούμι.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις διαμορφώνουν μια νεκρή ζώνη στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας προκειμένου να προστατεύσουν το ρωσικό έδαφος και δήλωσε ότι δεν αποκλείει τα ίδια αυτά στρατεύματα να πάρουν τον έλεγχο της περιφερειακής πρωτεύουσας Σούμι.

Συμπλήρωσε, δε, πως η Ρωσία δεν αμφισβήτησε ποτέ το δικαίωμα της Ουκρανίας στην κυριαρχία, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι όταν η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991 το έκανε ως «ουδέτερο κράτος».

«Έχουμε ένα ρητό ή μια παραβολή», που λέει: «Όπου πατάει το πόδι ενός Ρώσου στρατιώτη, αυτό είναι δικό μας», είπε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Μέση Ανατολή: Οι προτάσεις της Μόσχας βρίσκονται υπό συζήτηση

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με «τους Ισραηλινούς και Ιρανούς φίλους μας» και ότι οι προτάσεις της Μόσχας βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μία διπλωματική λύση στην κρίση είναι εφικτή.

Ανησυχώ για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Παράλληλα, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι απειλές κατά του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δεν θα πραγματοποιηθούν. «Πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση για τη σύγκρουση Ιράν – Ισραήλ. Δεν επιδιώκουμε διαμεσολάβηση, αλλά προτείνουμε ιδέες για τη σύγκρουση. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους Ιρανούς φίλους μας, θα ήθελα να υλοποιηθούν οι ιδέες μας», είπε.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία είναι αναξιόπιστη επειδή δεν βοηθά το Ιράν, ο Πούτιν απάντησε ότι «όσοι λένε τέτοια πράγματα είναι προβοκάτορες. Υποστηρίζουμε το Ιράν στον αγώνα του για τα νόμιμα συμφέροντά του, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας».

«Συνεχίζουμε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό του Bushehr, δεν εκκενώνουμε το προσωπικό από εκεί. Ο Τραμπ υποσχέθηκε να υποστηρίξει τα νόμιμα αιτήματά μας για την ασφάλεια του προσωπικού στο Bushehr», είπε στη συνέχεια, ενώ παραδέχτηκε πως ανησυχεί για την απειλή ενός Γ' Παγκόσμιου Πολέμου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.