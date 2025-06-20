Barclays – Ευρωζώνη: Η οικονομική ανάπτυξη θα επιστρέψει από το 2026 με πρωταγωνίστρια τη Γερμανία

Οι αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα καταγράψει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2026 και μετά, με τη Γερμανία να διαδραματίζει κομβικό ρόλο σε αυτό.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, μία δύσκολη τριετία υποαπόδοσης θα φτάσει στο τέλος της για τη γερμανική οικονομία, η οποία θα «ανεβάσει» ρυθμούς, χάρη στο μεγάλο πακέτο δημοσιονομικής επέκτασης που δρομολογεί το Βερολίνο.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο η Bundestag ενέκρινε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αύξησης των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές, αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η στρατηγική αυτάρκεια της χώρας, μετά από αυξανόμενους προβληματισμούς για την αξιοπιστία της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης.

Για να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές, ωστόσο, το Βερολίνο αποφάσισε να χαλαρώσει το περίφημο φρένο του χρέους που επί χρόνια περιόριζε τον κρατικό δανεισμό.

Η Γερμανία διαθέτει το αναγκαίο δημοσιονομικό περιθώριο για μέτρα στήριξης

Οι αναλυτές της Barclays επισημαίνουν ότι σε αντίθεση με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, η Γερμανία διαθέτει το αναγκαίο δημοσιονομικό περιθώριο για να υλοποιήσει ουσιαστικά μέτρα στήριξης, τα οποία αναμένεται να αποδώσουν καρπούς από το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Εν τω μεταξύ, οι μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ ενισχύουν τη δυναμική της γερμανικής οικονομίας, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Παράλληλα, θετικά αξιολογείται το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μια νέα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ελπίζοντας να αποφύγει την εφαρμογή των ανταποδοτικών δασμών Τραμπ, που έχουν «παγώσει» έως τις αρχές Ιουλίου.

«Όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Γερμανία θα επωφεληθεί από τη μείωση της πολιτικής αβεβαιότητας, μόλις υπάρξει συμφωνία για το εμπόριο, αλλά και από τη μετάδοση του αντίκτυπου της νομισματικής χαλάρωσης», τονίζουν οι αναλυτές της Barclays.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τράπεζα προβλέπει ότι η ανάπτυξη της Ευρωζώνης θα επιστρέψει σταδιακά σε ανοδική τροχιά έως τα τέλη του 2026, με τη μεσοπρόθεσμη επενδυτική προοπτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές να βελτιώνεται αισθητά – ιδίως, δε, θα ωφεληθούν οι γερμανικές μετοχές, όπως σημειώνουν.

Σύμφωνα με την Barclays, μεταξύ των βασικών ωφελημένων από το γερμανικό πακέτο στήριξης θα είναι οι εταιρείες Hensoldt, BASF, E.ON, RWE, Deutsche Post, Commerzbank, Deutsche Bank και Volkswagen.

Τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών αναμένεται να αυξηθούν με διψήφιο ρυθμό την περίοδο 2026–2027, με τον δείκτη Stoxx 600 να εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 620 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026, από τις 536 που βρέθηκε στο κλείσιμο της Παρασκευής.

Ισχυρή αύξηση της ζήτησης αναμένεται να καταγραφεί σε στρατηγικούς κλάδους, όπως η άμυνα, η χημική βιομηχανία, οι κοινωφελείς υπηρεσίες, τα ακίνητα, οι κατασκευές και τα κεφαλαιουχικά αγαθά.