ΗΠΑ: Νέα συνεδρίαση εθνικής ασφαλείας για το Ιράν υπό τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε συνεδρίασης εθνικής ασφαλείας με επίκεντρο το Ιράν, με τη συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών του, στον Λευκό Οίκο σήμερα (20/6), δήλωσε, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, επίσης, ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται σε τακτική επαφή με τους Ιρανούς, τόσο απευθείας όσο και έμμεσα, με το Κατάρ να έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή.