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Χέγκσεθ: Καμία ένδειξη για μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν
Ειδήσεις
21:03 - 26 Ιουν 2025

Χέγκσεθ: Καμία ένδειξη για μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως το Ιράν μετέφερε ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου, προκειμένου να τις προστατεύσει ενόψει ενδεχόμενων αμερικανικών επιθέσεων.

«Δεν γνωρίζω καμία πληροφορία που να έχω εξετάσει που να λέει ότι τα πράγματα δεν ήταν εκεί όπου έπρεπε να είναι, ότι μετακινήθηκαν ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ, ο οποίος παρακολούθησε την ανταλλαγή απόψεων με τους δημοσιογράφους, επανέλαβε τα λόγια του υπουργού Άμυνας, λέγοντας ότι θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αφαιρεθεί οτιδήποτε.

«Τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά στο χώρο ήταν αυτά των εργατών που προσπαθούσαν να καλύψουν την κορυφή των φρεάτων. Τίποτα δεν αφαιρέθηκε από την εγκατάσταση», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν πιθανόν μετέφερε ένα απόθεμα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, σχεδόν κατάλληλου για την κατασκευή όπλων, από την βαθιά θαμμένη εγκατάσταση του Φορντόου πριν από τις επιθέσεις και ότι ενδέχεται να το κρύβει, μαζί με άλλα πυρηνικά εξαρτήματα, σε άγνωστες τοποθεσίες.

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