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Δήμας: Θεμέλια για μια ανθεκτική, έξυπνη και βιώσιμη Ελλάδα οι νέες υποδομές
Πολιτική
20:46 - 26 Ιουν 2025

Δήμας: Θεμέλια για μια ανθεκτική, έξυπνη και βιώσιμη Ελλάδα οι νέες υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο 1ο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ), τόνισε ότι οι υποδομές που σχεδιάζονται σήμερα δεν εξυπηρετούν μόνο τις ανάγκες του παρόντος, αλλά διαμορφώνουν τα θεμέλια για μια πιο ανθεκτική, «έξυπνη» και βιώσιμη Ελλάδα.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσα από τα έργα και τις δράσεις που υλοποιεί, επενδύει σταθερά στη μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμο, λειτουργικό και ανθρωποκεντρικό.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε τα στάδια εξέλιξης στα οποία βρίσκονται, σήμερα, τέσσερα από τα εμβληματικά έργα που υλοποιούνται σε όλη την επικράτεια:

  • Πάτρα – Πύργος: η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται στο 85% στο σύνολο του έργου. Τα πρώτα 65 χλμ. θα παραδοθούν έως το τέλος του Ιουλίου του 2025 και τα υπόλοιπα 10 χλμ. φτάνοντας στο Μιντιλόγλι στην είσοδο της Πάτρας, υπολογίζεται ότι θα παραδοθούν έως το τέλος του Νοεμβρίου.
  • Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, Βόρειο Τμήμα: Κατασκευάζεται το τελευταίο τμήμα Καλαμπάκα – Εγνατία, μήκους 45,5 χλμ., το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.
  • Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά: Το έργο προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό και αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2026.
  • Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη: Η πρόοδος κατασκευής φτάνει το 25% και ο νέος οδικός άξονας αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Τεχνολογία, ανθεκτικότητα και διαχείριση υδάτων στο επίκεντρο της νέας γενιάς υποδομών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι η τεχνολογική πρόοδος και η ψηφιακή μετάβαση μετασχηματίζουν ριζικά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση των υποδομών. Ενδεικτικά ανέφερε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το Building Information Modeling (BIM), καθώς και την αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των έργων.

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε την κλιματική κρίση ως τη μεγαλύτερη σύγχρονη πρόκληση, επισημαίνοντας πως η ανθεκτικότητα έχει αναχθεί σε ουσιώδη παράμετρο που έχει αυξήσει το κατασκευαστικό κόστος, καθώς απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια σε σχέση με το παρελθόν για έργα, όπως γέφυρες ή φράγματα. «Για τη δέσμη έργων αποκατάστασης σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, μετά τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» έπρεπε να βρούμε 1,3 δισ. ευρώ και πλέον, δημιουργούμε νέες υποδομές που να είναι ανθεκτικότερες απέναντι στην εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων στο μέλλον», ανέφερε ο υπουργός.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας πρόσθεσε ότι άλλο ένα κρίσιμο πεδίο είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτελεί μεγάλης και μικρότερης κλίμακας έργα σε όλη την Επικράτεια, όπως αρδευτικά δίκτυα, φράγματα και αντιπλημμυρικά έργα, πολλά εκ των οποίων έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του υπουργείου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε κατασκευάζονται σε συνεργασία με αυτό. «Επιδιώκουμε μια ολιστική προσέγγιση στην υλοποίηση των υποδομών, που να λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

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