ΗΠΑ: Μείωση 33.000 θέσεων εργασίας στην ιδιωτική απασχόληση τον Ιούνιο
Ειδήσεις
15:59 - 02 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: Μείωση 33.000 θέσεων εργασίας στην ιδιωτική απασχόληση τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
Οι ιδιωτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούνιο, σύμφωνα με την έκθεση ADP National Employment Report που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (2/7).

Οι ιδιωτικές μισθοδοσίες μειώθηκαν κατά 33.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη αύξηση 29.000 θέσεων το Μάιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση της ιδιωτικής απασχόλησης κατά 95.000 θέσεις, μετά από μια προηγούμενη αύξηση 37.000 θέσεων το Μάιο.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει μειωθεί καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής, αλλά οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη καταφύγει σε εκτεταμένες απολύσεις, διατηρώντας σταθερή την αγορά εργασίας.

Μια ξεχωριστή έκθεση της παγκόσμιας εταιρείας επανατοποθέτησης Challenger, Gray & Christmas έδειξε ότι οι απολύσεις που ανακοινώθηκαν από εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 49% σε 47.999 τον Ιούνιο.

Οι προγραμματισμένες απολύσεις ανήλθαν συνολικά σε 247.256 το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 50% σε σχέση με το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Ωστόσο, τα σχέδια πρόσληψης μειώθηκαν σε 3.191 τον περασμένο μήνα από 9.683 το Μάιο.

«Χωρίς έναν ισχυρό οικονομικό μοχλό, οι προσλήψεις ενδέχεται να παραμείνουν περιορισμένες για το υπόλοιπο έτος», δήλωσε ο Andrew Challenger, ανώτερος αντιπρόεδρος της Challenger, Gray & Christmas.

