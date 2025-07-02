ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σάββατο 5/7: Δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:44 - 02 Ιουλ 2025

Σάββατο 5/7: Δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων

Reporter.gr Newsroom
Το Σάββατο 5 Ιουλίου, η Αθήνα για πρώτη φορά θα έχει στη διάθεσή της συγκοινωνίες σε 24ωρη λειτουργία. Ο ΟΑΣΑ υλοποιεί δοκιμαστική δράση 24ωρης λειτουργίας του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου θα αξιολογηθεί σε επόμενο στάδιο, με βάση λειτουργικά και ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν.

Σε αυτή την προσπάθεια, καταλυτικής σημασίας χαρακτηρίζεται η συνεισφορά των εργαζόμενων που με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό στηρίζουν την υλοποίηση της δοκιμαστικής 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις της ημέρας.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η πιλοτική 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς την 5η Ιουλίου αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 (5 Ιουλίου) έως 10:00 (6 Ιουλίου)

oasa-1_4a8dc.jpg

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 (5 Ιουλίου) έως 10:00 (6 Ιουλίου)

oasa-2_453b4.jpg

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 (5 Ιουλίου) έως 10:00 (6 Ιουλίου)

oasa-3_846b8.jpg

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Η πιλοτική 24ωρη λειτουργία λεωφορείων την 5η Ιουλίου, αφορά 9 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι επιπλέον γραμμές 24ωρης πιλοτικής λειτουργίας

  • 164 Στ. Αγ. Δημήτριος – Κάτω Ηλιούπολη – Αργυρούπολη – Τερψιθέα
  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια.

Οι μόνιμες γραμμές 24ωρης λειτουργίας

  • 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
  • Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό.

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας

  • 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς – Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.
Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2025 - 15:48
