Εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ: Ποια σενάρια είναι στο «τραπέζι» – Ποιες εναλλακτικές εξετάζει η Κομισιόν

Πιέσεις ασκούν, σύμφωνα με το Bloomberg, πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, ενώ εχθές (Παρασκευή, 4/7) έγινε γνωστό πως η Ουάσιγκτον έστειλε προειδοποιητικό «μήνυμα» πως δεν αποκλείεται να επιβάλει δασμό 17% στα εισαγόμενα στην Αμερική ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, τα κράτη-μέλη ενημερώθηκαν την Παρασκευή (4/7) για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αφού ολοκληρώθηκε ένας γύρος συζητήσεων στην Ουάσιγκτον και ένα τεχνικό προσχέδιο μίας «επί της αρχής» συμφωνίας βρίσκεται κοντά.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία που είχε δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου ΗΠΑ και ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία εκπνέει στις 9 Ιουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δασμοί σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ αναμένεται να εκτοξευθούν στο 50%.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη επιβάλει δασμούς στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι επιδιώκει την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στο εσωτερικό και τον τερματισμό των «καταχρηστικών πρακτικών» σε βάρος της αμερικανικής οικονομίας.

Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–ΕΕ θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κατά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων αυτής της εβδομάδας σημειώθηκε πρόοδος προς μια συμφωνία επί της αρχής» και ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει τις επαφές με τις ΗΠΑ επί της ουσίας αυτό το Σαββατοκύριακο».

Η τελική απόφαση εξαρτάται από τον ίδιο τον Τραμπ.

Παράλληλα, τα σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν τρια διαφορέ

συμφωνία επί της αρχής που διατηρεί την παρούσα εκεχειρία χωρίς νέους δασμούς,

συνέχιση των συνομιλιών χωρίς συμφωνία, με αυτόματη ενεργοποίηση των δασμών που έχουν ανασταλεί προσωρινά

ή κλιμάκωση από τις ΗΠΑ, αν κρίνουν ότι η ΕΕ δεν ανταποκρίθηκε στους όρους, με επιβολή νέων μονομερών μέτρων.

Πάντως, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε μέσα στην εβδομάδα ότι η προθεσμία της 9ης Ιουλίου «δεν είναι επαρκής» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος, από τη μεριά του, είχε προτείνει έναν μηχανισμό «αντισταθμίσεων», που θα εξασφάλιζε δασμολογική ανακούφιση για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που παράγουν οχήματα επί αμερικανικού εδάφους. Ωστόσο, η Κομισιόν δεν προκρίνει μία τέτοια λύση, καθώς αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη μεταφορά παραγωγής και επενδύσεων εκτός Ευρώπης.

Ποια λύση είναι στο «τραπέζι» της Κομισιόν

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του Bloomberg, η ΕΕ συζητάει τη λύση μίας ρύθμισης που περιλαμβάνει καθολικό δασμό 10% σε μεγάλο μέρος των εξαγωγών της, αρκεί οι ΗΠΑ να δεσμευθούν για χαμηλότερους συντελεστές σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, το αλκοόλ, οι ημιαγωγοί και τα εμπορικά αεροσκάφη.

Η ΕΕ πιέζει επίσης για ποσοστώσεις και εξαιρέσεις προκειμένου να μειώσει ουσιαστικά τους ισχύοντες δασμούς των ΗΠΑ ύψους 25% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά και 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις παραμένουν δύσκολες και τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν διαφορετικές απόψεις ως προς το βαθμό ευελιξίας (και υποχώρησης) που είναι διατεθειμένες να δείξουν.

Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια προκαταρκτική συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα εφαρμόζεται σε δύο φάσεις: πρώτα στα μη δασμολογικά εμπόδια και κατόπιν στους δασμούς, με περαιτέρω διαπραγματεύσεις πέραν της διορίας της 9ης Ιουλίου. Αυτό, άλλωστε, είχε σημειώσει και στις πρόσφατες δηλώσεις της η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι θα γίνει με τον δασμό στα αγροτικά προϊόντα και τον έλεγχο των επενδύσεων

Οι συνομιλίες για τους τομεακούς δασμούς του Τραμπ σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο κρίνονται ιδιαιτέρως δύσκολες και δεν αναμένεται να έχουν λυθεί έως την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, πέρα από αυτό, οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ζητήματα αγροτικών προτύπων και δασμών. Όπως έγινε γνωστό χθες (4/7), οι ΗΠΑ προκρίνουν μία λύση του 17% αντί για δασμό 20% που είχαν προτείνει αρχικά, κάτι, ωστόσο, που συνεχίζει να είναι πολύ υψηλό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά, δε, στην οικονομική ασφάλεια, οι δύο πλευρές επιδιώκουν κοινές ρυθμίσεις για τον έλεγχο επενδύσεων εισερχόμενων και εξερχόμενων, καθώς και για τις εξαγωγικές άδειες. Οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης για τη συμπερίληψη των δημόσιων συμβάσεων σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Το Plan B της ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε την Πέμπτη (3/7): «Θέλουμε μια συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης, αλλά ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι».

Η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 21 δισ. ευρώ, που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα ως απάντηση στους δασμούς μετάλλων του Τραμπ. Τα αντίμετρα στοχεύουν πολιτικά ευαίσθητες αμερικανικές πολιτείες και περιλαμβάνουν προϊόντα όπως σόγια από τη Λουιζιάνα (έδρα του προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον), αγροτικά προϊόντα, πουλερικά και μοτοσικλέτες.

Το μπλοκ έχει, επίσης, έτοιμη δεύτερη λίστα δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 95 δισ. ευρώ, ως απάντηση στους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς και στα τέλη στα αυτοκίνητα. Οι στοχευόμενοι τομείς περιλαμβάνουν βιομηχανικά αγαθά όπως αεροσκάφη της Boeing, αμερικανικά αυτοκίνητα και μπέρμπον.

Οι Βρυξέλλες βρίσκονται μάλιστα σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη ώστε να εντοπιστούν στρατηγικοί τομείς εξάρτησης των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή αγορά και εξετάζει μέτρα πέραν των δασμών, όπως περιορισμοί στις εξαγωγές και στους δημόσιους διαγωνισμούς.