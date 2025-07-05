ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ: Ποια σενάρια είναι στο «τραπέζι» – Ποιες εναλλακτικές εξετάζει η Κομισιόν
Ειδήσεις
08:43 - 05 Ιουλ 2025

Εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ: Ποια σενάρια είναι στο «τραπέζι» – Ποιες εναλλακτικές εξετάζει η Κομισιόν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πιέσεις ασκούν, σύμφωνα με το Bloomberg, πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, ενώ εχθές (Παρασκευή, 4/7) έγινε γνωστό πως η Ουάσιγκτον έστειλε προειδοποιητικό «μήνυμα» πως δεν αποκλείεται να επιβάλει δασμό 17% στα εισαγόμενα στην Αμερική ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, τα κράτη-μέλη ενημερώθηκαν την Παρασκευή (4/7) για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αφού ολοκληρώθηκε ένας γύρος συζητήσεων στην Ουάσιγκτον και ένα τεχνικό προσχέδιο μίας «επί της αρχής» συμφωνίας βρίσκεται κοντά.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία που είχε δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου ΗΠΑ και ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία εκπνέει στις 9 Ιουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δασμοί σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ αναμένεται να εκτοξευθούν στο 50%.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη επιβάλει δασμούς στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι επιδιώκει την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στο εσωτερικό και τον τερματισμό των «καταχρηστικών πρακτικών» σε βάρος της αμερικανικής οικονομίας.

Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–ΕΕ θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κατά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων αυτής της εβδομάδας σημειώθηκε πρόοδος προς μια συμφωνία επί της αρχής» και ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει τις επαφές με τις ΗΠΑ επί της ουσίας αυτό το Σαββατοκύριακο».

Η τελική απόφαση εξαρτάται από τον ίδιο τον Τραμπ.

Παράλληλα, τα σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν τρια διαφορέ

  • συμφωνία επί της αρχής που διατηρεί την παρούσα εκεχειρία χωρίς νέους δασμούς,
  • συνέχιση των συνομιλιών χωρίς συμφωνία, με αυτόματη ενεργοποίηση των δασμών που έχουν ανασταλεί προσωρινά
  • ή κλιμάκωση από τις ΗΠΑ, αν κρίνουν ότι η ΕΕ δεν ανταποκρίθηκε στους όρους, με επιβολή νέων μονομερών μέτρων.

Πάντως, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε μέσα στην εβδομάδα ότι η προθεσμία της 9ης Ιουλίου «δεν είναι επαρκής» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος, από τη μεριά του, είχε προτείνει έναν μηχανισμό «αντισταθμίσεων», που θα εξασφάλιζε δασμολογική ανακούφιση για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που παράγουν οχήματα επί αμερικανικού εδάφους. Ωστόσο, η Κομισιόν δεν προκρίνει μία τέτοια λύση, καθώς αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη μεταφορά παραγωγής και επενδύσεων εκτός Ευρώπης.

Ποια λύση είναι στο «τραπέζι» της Κομισιόν

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του Bloomberg, η ΕΕ συζητάει τη λύση μίας ρύθμισης που περιλαμβάνει καθολικό δασμό 10% σε μεγάλο μέρος των εξαγωγών της, αρκεί οι ΗΠΑ να δεσμευθούν για χαμηλότερους συντελεστές σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, το αλκοόλ, οι ημιαγωγοί και τα εμπορικά αεροσκάφη.

Η ΕΕ πιέζει επίσης για ποσοστώσεις και εξαιρέσεις προκειμένου να μειώσει ουσιαστικά τους ισχύοντες δασμούς των ΗΠΑ ύψους 25% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά και 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις παραμένουν δύσκολες και τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν διαφορετικές απόψεις ως προς το βαθμό ευελιξίας (και υποχώρησης) που είναι διατεθειμένες να δείξουν.

Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια προκαταρκτική συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα εφαρμόζεται σε δύο φάσεις: πρώτα στα μη δασμολογικά εμπόδια και κατόπιν στους δασμούς, με περαιτέρω διαπραγματεύσεις πέραν της διορίας της 9ης Ιουλίου. Αυτό, άλλωστε, είχε σημειώσει και στις πρόσφατες δηλώσεις της η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι θα γίνει με τον δασμό στα αγροτικά προϊόντα και τον έλεγχο των επενδύσεων

Οι συνομιλίες για τους τομεακούς δασμούς του Τραμπ σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο κρίνονται ιδιαιτέρως δύσκολες και δεν αναμένεται να έχουν λυθεί έως την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, πέρα από αυτό, οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ζητήματα αγροτικών προτύπων και δασμών. Όπως έγινε γνωστό χθες (4/7), οι ΗΠΑ προκρίνουν μία λύση του 17% αντί για δασμό 20% που είχαν προτείνει αρχικά, κάτι, ωστόσο, που συνεχίζει να είναι πολύ υψηλό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά, δε, στην οικονομική ασφάλεια, οι δύο πλευρές επιδιώκουν κοινές ρυθμίσεις για τον έλεγχο επενδύσεων εισερχόμενων και εξερχόμενων, καθώς και για τις εξαγωγικές άδειες. Οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης για τη συμπερίληψη των δημόσιων συμβάσεων σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Το Plan B της ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε την Πέμπτη (3/7): «Θέλουμε μια συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης, αλλά ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι».

Η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 21 δισ. ευρώ, που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα ως απάντηση στους δασμούς μετάλλων του Τραμπ. Τα αντίμετρα στοχεύουν πολιτικά ευαίσθητες αμερικανικές πολιτείες και περιλαμβάνουν προϊόντα όπως σόγια από τη Λουιζιάνα (έδρα του προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον), αγροτικά προϊόντα, πουλερικά και μοτοσικλέτες.

Το μπλοκ έχει, επίσης, έτοιμη δεύτερη λίστα δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 95 δισ. ευρώ, ως απάντηση στους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς και στα τέλη στα αυτοκίνητα. Οι στοχευόμενοι τομείς περιλαμβάνουν βιομηχανικά αγαθά όπως αεροσκάφη της Boeing, αμερικανικά αυτοκίνητα και μπέρμπον.

Οι Βρυξέλλες βρίσκονται μάλιστα σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη ώστε να εντοπιστούν στρατηγικοί τομείς εξάρτησης των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή αγορά και εξετάζει μέτρα πέραν των δασμών, όπως περιορισμοί στις εξαγωγές και στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/07/2025 - 08:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηδάκης: Πετύχαμε τη συμφωνία με τη Chevron, παρά το τουρκολυβικό μνημόνιο
Πολιτική

Χατζηδάκης: Πετύχαμε τη συμφωνία με τη Chevron, παρά το τουρκολυβικό μνημόνιο

Άρειος Πάγος: Νέος εισαγγελέας ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Νέα πρόεδρος η Αναστασία Παπαδοπούλου
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος: Νέος εισαγγελέας ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Νέα πρόεδρος η Αναστασία Παπαδοπούλου

ΗΠΑ: Απειλούν με δασμό 17% σε ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απειλούν με δασμό 17% σε ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ