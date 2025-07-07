Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν εργοστάσιο χημικών κοντά στη Μόσχα

Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν την πόλη Κρασνοζαβόντσκ στην περιφέρεια της Μόσχας στη Ρωσία στις 7 Ιουλίου, πιθανώς με στόχο το χημικό εργοστάσιο του Κρασνοζαβόντσκ, σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Astra.

Το εργοστάσιο, που βρίσκεται 88 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, παράγει χημικά βιομηχανικής και στρατιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών, εξαρτημάτων πυρομαχικών και συστημάτων προστασίας αεροσκαφών.

Είναι συνδεδεμένο με τον ρωσικό κρατικό αμυντικό όμιλο Rostec και προμηθεύει το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι αρχές της Περιφέρειας της Μόσχας δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την επίθεση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι οι αεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν ή κατέστρεψαν 91 ουκρανικά ντρόουν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πάνω από την Περιφέρεια της Μόσχας.