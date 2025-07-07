Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν εργοστάσιο χημικών κοντά στη Μόσχα

Το εργοστάσιο, που βρίσκεται 88 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, παράγει χημικά βιομηχανικής και στρατιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών, εξαρτημάτων πυρομαχικών και συστημάτων προστασίας αεροσκαφών.
Είναι συνδεδεμένο με τον ρωσικό κρατικό αμυντικό όμιλο Rostec και προμηθεύει το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι αρχές της Περιφέρειας της Μόσχας δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την επίθεση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι οι αεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν ή κατέστρεψαν 91 ουκρανικά ντρόουν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πάνω από την Περιφέρεια της Μόσχας.
Residents of Moscow region report attack on chemical plant
Krasnozavodsk residents report an attack on the Krasnozavodsk chemical plant in local chat groups.
There is no official confirmation at this time.
The plant produces protective equipment for aircraft and anti-terror… pic.twitter.com/2fkye7zCdG— ASTRA (@ASTRA_PRESS) July 7, 2025