ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν εργοστάσιο χημικών κοντά στη Μόσχα
Ειδήσεις
17:45 - 07 Ιουλ 2025

Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν εργοστάσιο χημικών κοντά στη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν την πόλη Κρασνοζαβόντσκ στην περιφέρεια της Μόσχας στη Ρωσία στις 7 Ιουλίου, πιθανώς με στόχο το χημικό εργοστάσιο του Κρασνοζαβόντσκ, σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Astra.

Το εργοστάσιο, που βρίσκεται 88 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, παράγει χημικά βιομηχανικής και στρατιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών, εξαρτημάτων πυρομαχικών και συστημάτων προστασίας αεροσκαφών.

Είναι συνδεδεμένο με τον ρωσικό κρατικό αμυντικό όμιλο Rostec και προμηθεύει το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι αρχές της Περιφέρειας της Μόσχας δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την επίθεση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι οι αεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν ή κατέστρεψαν 91 ουκρανικά ντρόουν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πάνω από την Περιφέρεια της Μόσχας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AEGEAN: Έναρξη Διαπραγμάτευσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

AEGEAN: Έναρξη Διαπραγμάτευσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μιχαηλίδου: Εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων για διαφορετικότητα και κατά των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων για διαφορετικότητα και κατά των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο

ΥΠΕΝ: Σύσκεψη συντονισμού για την ισορροπία του ηλεκτρικού συστήματος εν όψει υψηλών θερμοκρασιών
Πολιτική

ΥΠΕΝ: Σύσκεψη συντονισμού για την ισορροπία του ηλεκτρικού συστήματος εν όψει υψηλών θερμοκρασιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία
Ειδήσεις

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι
Ειδήσεις

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:42

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. στο εξάμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:38

Εθνική Τράπεζα: Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για συνεργασία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 17:32

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Ναυτιλία
30/07/2026 - 17:14

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 16:57

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ