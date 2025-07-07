Μιχαηλίδου: Εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων για διαφορετικότητα και κατά των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο

Την έναρξη του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων σε θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στο χώρο εργασίας ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 7 Ιουλίου, το πρόγραμμα ξεκινά αυτή την εβδομάδα και αφορά 80.000 εργαζόμενους, οι οποίοι θα λάβουν αποζημίωση 100 ευρώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής τους σε ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση διάρκειας τριών ωρών. «Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε δράσεις ευρείας κοινωνικής πολιτικής», τόνισε η υπουργός, υπογραμμίζοντας τον στόχο για ένα πιο συμπεριληπτικό και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.

Η κα Μιχαηλίδου παρουσίασε στοιχεία από την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), σχετικά με τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας, προσθέτοντας ότι «το 50% των μελών του ΕΒΕΑ δεν έχει επιμορφωθεί ποτέ σε τέτοια θέματα, ενώ το 60% δήλωσε ότι θεωρεί απαραίτητη τη σχετική επιμόρφωση».

Αναφερόμενη στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «1000 Κοινωνικές Κατοικίες, από ακίνητα είτε Υπουργείων είτε των Δήμων, θα διατεθούν σε οικογένειες και ζευγάρια, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, με επιδότηση από το Κράτος και με χαμηλό μίσθωμα».

Μέρος του ίδιου προγράμματος και η επιδότηση ενοικίου δημόσιων λειτουργών, που μετατίθενται σε νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές: «Έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο ξεκινά το 2026. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε το ποσό επιδότησης ενοικίου, το οποίο θα είναι γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, και θα προκύψει σε σχέση με την περιοχή μετάθεσης. Σε μία ορεινή μειονεκτική περιοχή, η οποία έχει χαμηλότερη αξία γης, θα είναι χαμηλότερο. Σε ένα νησί, το οποίο έχει η υψηλότερη αξία γης, αυτό θα είναι υψηλότερο», αποσαφήνισε.

«Προχωράμε σε ένα σημαντικό πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να προσφέρουμε ένα ποσοστό του ενοικίου, για να γίνει προσιτή η κατοικία. Όπως προκύπτει, οι δημόσιοι λειτουργοί, που θα δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου, θα λάβουν 1 στα 12 ενοίκια από το κράτος και κάθε μήνα για τα υπόλοιπα 11 ενοίκια μια βοήθεια για να μπορούν να διαβιούν με αξιοπρέπεια», επεσήμανε η υπουργός και συνέχισε: «Δάσκαλοι, νοσηλευτές, γιατροί, οι ένοπλες δυνάμεις και να σταθώ σε αυτό γιατί δεν το είχα αναφέρει καθώς το δικαιούνται και οι ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το στεγαστικό πρόγραμμα που «τρέχει» και το αρμόδιο υπουργείο, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες θα ωφεληθούν από την επιδότηση ενοικίου».

Για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, η υπουργός ανέφερε: «Ανοίγει σε μία εβδομάδα η πλατφόρμα του προγράμματος, όπου δίνουμε 10.000 ευρώ σε κάθε πολίτη που θέλει να μετεγκατασταθεί στον ακριτικό Έβρο. Προσπαθούμε να κινητροδοτήσουμε συμπολίτες μας να πάνε στους δήμους του Έβρου και η μέριμνα αφορά ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μόνιμη εγκατάσταση εκεί».