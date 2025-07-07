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ΥΠΕΝ: Σύσκεψη συντονισμού για την ισορροπία του ηλεκτρικού συστήματος εν όψει υψηλών θερμοκρασιών
Πολιτική
17:17 - 07 Ιουλ 2025

ΥΠΕΝ: Σύσκεψη συντονισμού για την ισορροπία του ηλεκτρικού συστήματος εν όψει υψηλών θερμοκρασιών

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, συγκάλεσαν σήμερα σύσκεψη συντονισμού της -αποτελούμενης από ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΑΕΥ- Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διασφάλιση της ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας εν όψει των επερχόμενων υψηλών θερμοκρασιών λόγω καύσωνα. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον κ. Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ο Αντιπρόεδρος Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, κ. Δημήτρης Φούρλαρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Τάσος Μάνος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανούσος Μανουσάκης, καθώς και στελέχη των φορέων. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας έχει αναπτύξει από τον Απρίλιο συστηματική συνεργασία για την αποφυγή προβλημάτων ηλεκτροδότησης, που έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό ενεργειών σε έκτακτες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και η ετοιμότητα του συστήματος και των αρμόδιων φορέων, ενώ παράλληλα επικαιροποιήθηκε ο οδικός χάρτης προληπτικών δράσεων εν όψει των επερχόμενων εβδομάδων του καλοκαιριού, όποτε και αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η ασφάλεια και η επάρκεια εφοδιασμού που θωρακίζουν το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους για την λειτουργία του.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 17:21
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