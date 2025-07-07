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AEGEAN: Έναρξη Διαπραγμάτευσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:35 - 07 Ιουλ 2025

AEGEAN: Έναρξη Διαπραγμάτευσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα εκπροσώπους της Διοίκησης, στελέχη και συνεργάτες της ΑΕGEAN με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Μιχάλης Κουβελιώτης, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. 

«Η υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη νέα ομολογιακή έκδοση της AEGEAN αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την εταιρεία και τις προοπτικές της. Και συνολικά όμως, η Αεροπορία Αιγαίου αποτελεί παράδειγμα εταιρείας που με συνέπεια εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχει το Χρηματιστήριο για χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών, έχοντας αντλήσει στα 18 χρόνια της παρουσίας της ως εισηγμένη εταιρεία συνολικά 645 εκατ. Ευρώ. Καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά την ομάδα της AEGEAN στο Χρηματιστήριο και ευχόμαστε πολλά εξίσου επιτυχημένα βήματα στο μέλλον» ανέφερε μεταξύ άλλων ο CFO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Νίκος Κοσκολέτος.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της ΑEGEAN κ. Μιχάλης Κουβελιώτης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: « Η έκδοση του δεύτερου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΑEGEAN, αποτελεί για εμάς ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, με επίκεντρο πάντα τους ανθρώπους μας, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη κάθε μίας επιτυχίας. Η σημερινή ημέρα υποδηλώνει και την εξέλιξη μίας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας 19 ετών από το 2007 ανάμεσα στην AEGEAN, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που όλα αυτά τα χρόνια στέκονται σταθερά δίπλα μας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή μας με διαφάνεια, συνέπεια και θεσμική εμπιστοσύνη».

Tέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Μιχάλης Φέκκας υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η εισαγωγή του νέου ομολόγου της AEGEAN στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κεφαλαιαγορά και τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής μεταβλητότητας, η AEGEAN επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και τη θεσμική της αξιοπιστία, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα εργαλεία της αγοράς για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της. Από την πλευρά μας, ως Εποπτική Αρχή, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, προάγει τη διαφάνεια και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος της πραγματικής οικονομίας».

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