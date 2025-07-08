ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρεμλίνο: Ασαφές ακόμη το εύρος των αμερικανικών όπλων προς Ουκρανία
Ειδήσεις
15:37 - 08 Ιουλ 2025

Κρεμλίνο: Ασαφές ακόμη το εύρος των αμερικανικών όπλων προς Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θα χρόνος για να διευκρινιστεί ποια όπλα προμηθεύει και θα προμηθεύσει η Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, δήλωσε το Κρεμλίνο, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να στείλει περισσότερα όπλα στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, κυρίως αμυντικά, για να βοηθήσουν τη χώρα να αμυνθεί ενάντια στην εντεινόμενη ρωσική προέλαση.

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι υπήρχαν πολλές αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τις προμήθειες όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία, αν και ήταν σαφές ότι οι ευρωπαϊκές προμήθειες όπλων συνεχίζονταν.

«Προφανώς, οι προμήθειες συνεχίζονται, αυτό είναι σαφές. Προφανώς, οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν ενεργά στην προμήθεια όπλων στην Ουκρανία», είπε ο Πεσκόφ και πρόσθεσε: «Όσον αφορά το είδος και την ποσότητα των προμηθειών που συνεχίζει να λαμβάνει η Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα χρειαστεί ακόμη χρόνος για να διευκρινιστεί αυτό οριστικά».

Ο Πεσκόφ, δήλωσε, επίσης, ότι η Μόσχα εκτιμά τις προσπάθειες του Τραμπ να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την επανέναρξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν μια σειρά περιορισμών. Πιστεύουμε ότι αυτές οι κυρώσεις είναι παράνομες και βλάπτουν όχι μόνο τους επιχειρηματίες μας, αλλά και τους επιχειρηματίες των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Αυξημένα αποθέματα και φόροι πλήττουν την εμπιστοσύνη των μικρών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις

ΗΠΑ: Αυξημένα αποθέματα και φόροι πλήττουν την εμπιστοσύνη των μικρών επιχειρήσεων

Wizz Air: Πρόοδος στη βιωσιμότητα με στόλο νέας γενιάς και επένδυση σε καύσιμα SAF
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Wizz Air: Πρόοδος στη βιωσιμότητα με στόλο νέας γενιάς και επένδυση σε καύσιμα SAF

Το colpo grosso του Τσίπρα και μία απάντηση στους νοσταλγούς του δημοψηφίσματος
Ανεμοδείκτης

Το colpo grosso του Τσίπρα και μία απάντηση στους νοσταλγούς του δημοψηφίσματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ