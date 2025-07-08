Κρεμλίνο: Ασαφές ακόμη το εύρος των αμερικανικών όπλων προς Ουκρανία

Θα χρόνος για να διευκρινιστεί ποια όπλα προμηθεύει και θα προμηθεύσει η Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, δήλωσε το Κρεμλίνο, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να στείλει περισσότερα όπλα στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, κυρίως αμυντικά, για να βοηθήσουν τη χώρα να αμυνθεί ενάντια στην εντεινόμενη ρωσική προέλαση.

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι υπήρχαν πολλές αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τις προμήθειες όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία, αν και ήταν σαφές ότι οι ευρωπαϊκές προμήθειες όπλων συνεχίζονταν.

«Προφανώς, οι προμήθειες συνεχίζονται, αυτό είναι σαφές. Προφανώς, οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν ενεργά στην προμήθεια όπλων στην Ουκρανία», είπε ο Πεσκόφ και πρόσθεσε: «Όσον αφορά το είδος και την ποσότητα των προμηθειών που συνεχίζει να λαμβάνει η Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα χρειαστεί ακόμη χρόνος για να διευκρινιστεί αυτό οριστικά».

Ο Πεσκόφ, δήλωσε, επίσης, ότι η Μόσχα εκτιμά τις προσπάθειες του Τραμπ να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την επανέναρξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν μια σειρά περιορισμών. Πιστεύουμε ότι αυτές οι κυρώσεις είναι παράνομες και βλάπτουν όχι μόνο τους επιχειρηματίες μας, αλλά και τους επιχειρηματίες των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πεσκόφ.