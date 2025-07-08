ΗΠΑ: Αυξημένα αποθέματα και φόροι πλήττουν την εμπιστοσύνη των μικρών επιχειρήσεων

Η εμπιστοσύνη των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ μειώθηκε τον Ιούνιο, καθώς οι εταιρείες θεώρησαν ότι είχαν υπερβολικά αποθέματα εν μέσω των συνεχιζόμενων εμπορικών εντάσεων και της μείωσης του αισιοδοξίας για τις προοπτικές των πωλήσεων.

Η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (NFIB) ανακοίνωσε την Τρίτη (8/7) ότι ο Δείκτης Αισιοδοξίας των Μικρών Επιχειρήσεων (Small Business Optimism Index) μειώθηκε κατά δύο δέκατα τον περασμένο μήνα, φτάνοντας τα 98,6.

Σύμφωνα με την NFIB, η σημαντική αύξηση των ερωτηθέντων που ανέφεραν υπερβολικά αποθέματα συνέβαλε περισσότερο στη μείωση, με σχεδόν μία στις οκτώ επιχειρήσεις να αναφέρουν ότι τα αποθέματα ήταν «υπερβολικά υψηλά» τον Ιούνιο, σχεδόν διπλάσια από το Μάιο. Ταυτόχρονα, η έρευνα έδειξε μείωση του ποσοστού όσων αναμένουν βελτίωση των πωλήσεων τους επόμενους τρεις μήνες, σε 7% από 10% το Μάιο.

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν, επίσης, σημαντική μείωση στην εκτίμησή τους για την υγεία των επιχειρήσεών τους, με το 49% να αναφέρει «καλή» και το 8% «εξαιρετική», από 55% και 14% αντίστοιχα το Μάιο. Αυξήθηκε ο αριθμός όσων ανέφεραν μέτρια ή κακή υγεία των επιχειρήσεών τους.

Ο δείκτης αβεβαιότητας της έρευνας μειώθηκε κατά 5 μονάδες σε 89, που εξακολουθεί να είναι υψηλός σε ιστορικά επίπεδα, αλλά είναι ο χαμηλότερος δείκτης φέτος. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που αναμένουν καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες μειώθηκε στο 22% από 25% το Μάιο, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο του 3%, σύμφωνα με την έκθεση.

Περίπου το 19% των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι φόροι ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα τους, καθιστώντας το το κορυφαίο πρόβλημα συνολικά. Μόνο το 3% κατέταξε τα οικονομικά και τα επιτόκια ως το κορυφαίο πρόβλημα τους, τοποθετώντας το στο τέλος της λίστας των ανησυχιών τους. Περίπου το 11% κατέταξε τον πληθωρισμό ως το κορυφαίο πρόβλημα τους, μειωμένο κατά τρεις μονάδες από το Μάιο και το χαμηλότερο ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το ποσοστό που αύξησε τις αποζημιώσεις αυξήθηκε στο 33%, σημειώνοντας άνοδο 7 μονάδων από το Μάιο, ακόμη και αν το καθαρό ποσοστό που σχεδίαζε αύξηση τους επόμενους τρεις μήνες μειώθηκε στο 19% από 20% το Μάιο.