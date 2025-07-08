Wizz Air: Πρόοδος στη βιωσιμότητα με στόλο νέας γενιάς και επένδυση σε καύσιμα SAF

Η Wizz Air δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2025.

Η έκθεση επαληθεύτηκε από ανεξάρτητους τρίτους φορείς και αναδεικνύει μετρήσιμη πρόοδο, ενώ επιβεβαιώνει τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της εταιρείας στους πυλώνες περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η συνεχής πρόοδος της Wizz Air κατά το περασμένο έτος οδήγησε στην αναγνώρισή της ως η πιο αποδοτική αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως σε επίπεδο εκπομπών, από την ανεξάρτητη εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Cirium.

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας μέσω καινοτομίας στον στόλο

Κατά το οικονομικό έτος 2025, η Wizz Air ενίσχυσε τη θέση της ως μία από τις αεροπορικές εταιρείες με τη χαμηλότερη ένταση εκπομπών παγκοσμίως, καταγράφοντας κορυφαία επίδοση στον κλάδο με ένταση εκπομπών 52,2 γραμμάρια CO₂ ανά επιβάτη ανά χιλιόμετρο. Ο υπερσύγχρονος στόλος της εταιρείας, με μέσο όρο ηλικίας μόλις 4,7 έτη, παραμένει με διαφορά ο νεότερος μεταξύ των ανταγωνιστών της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Σήμερα, πάνω από 66% του στόλου της Wizz Air, που περιλαμβάνει 231 αεροσκάφη (147 Airbus A321neo και 6 A320neo), είναι εξοπλισμένα με κινητήρες Pratt & Whitney GTF τελευταίας γενιάς, οι οποίοι προσφέρουν μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ κατά 20% σε σύγκριση με αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς, καθώς και μείωση στην ηχορύπανση κατά 50%. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Customer First Compass, η οποία δίνει έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, η Wizz Air στοχεύει να διαθέτει στόλο αποκλειστικά με αεροσκάφη τύπου «neo» έως το 2028, ξεπερνώντας κάθε άλλη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη.

Επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της στην αποδοτικότητα και την καινοτομία, η Wizz Air παρουσίασε ένα αεροσκάφος με ειδική επετειακή εμφάνιση (livery), τιμώντας τη συμπλήρωση 20 ετών συνεργασίας με την Airbus, αναδεικνύοντας τόσο τις μέχρι σήμερα επιτυχίες όσο και τις μελλοντικές εξελίξεις στην αεροπορική τεχνολογία.

Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο: Από τις δοκιμαστικές πτήσεις στον στόχο του 2030

Η Wizz Air συνεχίζει να εφαρμόζει μια στοχευμένη, βασισμένη σε δεδομένα στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών, αξιοποιώντας εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία ολοκλήρωσε δοκιμαστικές πτήσεις με βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο (SAF) στις γραμμές Βαρκελώνη – Βουδαπέστη και Βρυξέλλες (Σαρλερουά) – Βουδαπέστη, σε συνεργασία με τους προμηθευτές SAF Moeve και World Fuel Services. Ο Όμιλος στοχεύει να επιτύχει χρήση SAF σε ποσοστό 10% σε όλες τις πτήσεις του έως το 2030.

Ρεαλιστικός δρόμος προς τις μηδενικές εκπομπές

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, η Wizz Air παρουσίασε τον φιλόδοξο οδικό χάρτη της για την απανθρακοποίηση, εναρμονισμένο με τον μακροπρόθεσμο στόχο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών στις διεθνείς αερομεταφορές έως το 2050. Ο οδικός χάρτης της Wizz Air αποτελεί παράλληλα ένα ισχυρό κάλεσμα για δράση προς τις κυβερνήσεις και τον ευρύτερο κλάδο, καθώς η στενή συνεργασία και ο συλλογική προσπάθεια είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αεροπορικών μεταφορών.

«Στη Wizz Air, δεν αντιμετωπίζουμε τους στόχους ESG ως ένα εργαλείο μάρκετινγκ, αλλά ως έναν θεμελιώδη επιχειρησιακό πυλώνα», δήλωσε η Dorottya Durucsko, Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας στη Wizz Air. «Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για μετρήσιμη πρόοδο, βασισμένη σε στοιχεία απόδοσης και ρεαλιστικό σχεδιασμό. Επενδύουμε εκεί που έχει σημασία: σε νέες τεχνολογίες, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής SAF και στην εξυπνότερη λειτουργία μας, αποφεύγοντας στρατηγικές χωρίς αποδεδειγμένο αντίκτυπο. Στόχος μας δεν είναι απλώς να παραμείνουμε μία από τις πιο αποδοτικές αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, αλλά και να θέσουμε το πρότυπο για το πώς μπορεί να εξελιχθεί υπεύθυνα η αεροπορία χαμηλού κόστους».

Αναγνωρισμένη πρόοδος σε όλο τον κλάδο

Οι πρωτοβουλίες της Wizz Air έχουν αναγνωριστεί από πολλούς φορείς της αεροπορικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Το 2024, η εταιρεία αναδείχθηκε «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία για τη Μείωση Εκπομπών Άνθρακα» στα Carbon Awards του World Finance και έλαβε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο CAPA Environmental Sustainability Award for Excellence.

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Wizz Air επεκτείνεται επίσης στην κοινωνική ευθύνη και την οργανωτική ανάπτυξη. Κατά το οικονομικό έτος 2025, πάνω από 2.300 νέοι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στο δυναμικό της εταιρείας, το οποίο πλέον αριθμεί περισσότερα από 9.000 άτομα, με εκπροσώπηση 112 εθνικοτήτων.