Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Προτεραιότητα η απελευθέρωση ομήρων και η εξουδετέρωση της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τετάρτη (9/7) ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και τόνισε την αποφασιστικότητά του να «εξουδετερώσει» τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την X ότι οι ηγέτες συζήτησαν επίσης τις συνέπειες και τις πιθανότητες της «μεγάλης νίκης που πετύχαμε επί του Ιράν», μετά τον αεροπορικό πόλεμο του περασμένου μήνα.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Νετανιάχου την Τρίτη (8/7) για δεύτερη φορά σε δύο ημέρες για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα, με τον απεσταλμένο του προέδρου στη Μέση Ανατολή να δηλώνει ότι το Ισραήλ και η Χαμάς πλησιάζουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ, που φιλοξενεί τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των ισραηλινών διαπραγματευτών και της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου πριν από την άφιξη του Νετανιάχου την Τρίτη, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις λεπτομέρειες.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε, επίσης, με τον αντιπρόεδρο JD Vance και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Καπιτώλιο των ΗΠΑ την Τρίτη, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στο Κογκρέσο την Τετάρτη για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ρεπουμπλικάνων Mike Johnson, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, αν και δεν πιστεύει ότι η εκστρατεία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη έχει ολοκληρωθεί, οι διαπραγματευτές «σίγουρα εργάζονται» για την κατάπαυση του πυρός.

«Πρέπει ακόμα να ολοκληρώσουμε το έργο μας στη Γάζα, να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας, να εξαλείψουμε και να καταστρέψουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου.