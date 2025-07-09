Διαμάχη Ιταλίας - ΕΕ με φόντο την εξαγορά της Banco BPM από την UniCredit

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ετοιμάζονται επί του παρόντος να στείλουν επιστολή στην ιταλική κυβέρνηση, αμφισβητώντας το δικαίωμά της να επιβάλει όρους στην προγραμματισμένη εξαγορά της Banco BPM από την UniCredit, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Η Επιτροπή, η οποία έχει ήδη εγκρίνει τη συμφωνία, πιθανότατα θα πει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες συγχωνεύσεων της Ένωσης, μόνο οι Βρυξέλλες έχουν τη νομική εξουσία να επιβάλουν τέτοιους όρους στην εξαγορά.
Οι παρατηρητές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σύγκρουσης, η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους, σε μια εποχή που γίνεται έντονη προσπάθεια για ενότητα και συνεργασία σε κρίσιμους τομείς, από τις τράπεζες έως την άμυνα και τις μεταφορές.