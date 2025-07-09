Διαμάχη Ιταλίας - ΕΕ με φόντο την εξαγορά της Banco BPM από την UniCredit

Η ΕΕ υστερεί εδώ και καιρό σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα όσον αφορά τις μεγάλες τράπεζες. Καθώς η τραπεζική ένωση της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, πολλοί στις Βρυξέλλες και αλλού ζητούν ενοποίηση του χρηματοπιστωτικού κλάδου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων δανειστών. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες συναντούν πάντα εθνική αντίσταση.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ετοιμάζονται επί του παρόντος να στείλουν επιστολή στην ιταλική κυβέρνηση, αμφισβητώντας το δικαίωμά της να επιβάλει όρους στην προγραμματισμένη εξαγορά της Banco BPM από την UniCredit, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η Επιτροπή, η οποία έχει ήδη εγκρίνει τη συμφωνία, πιθανότατα θα πει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες συγχωνεύσεων της Ένωσης, μόνο οι Βρυξέλλες έχουν τη νομική εξουσία να επιβάλουν τέτοιους όρους στην εξαγορά.

Οι παρατηρητές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σύγκρουσης, η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους, σε μια εποχή που γίνεται έντονη προσπάθεια για ενότητα και συνεργασία σε κρίσιμους τομείς, από τις τράπεζες έως την άμυνα και τις μεταφορές.